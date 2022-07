Лондонская премьера украинской киноленты "Дом "Слово" завершила кинофестиваль I Will Tell 2022

Украинский художественный фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко завершил лондонский кинофестиваль I Will Tell 2022, который проходил в центре столицы в кинотеатре The Prince Charles Cinema.

Будинок "Слово" I Will Tell 2022

"Фестиваль специализируется на показе лент, иллюстрирующих гуманитарные кризисы в мире. А интерес к украинскому кино заметно возрос в мире с началом полномасштабной войны России против Украины", – объяснила выбор фильма для специального показа директор кинофестиваля Дженни Ли.





На сцене кинозала фильм представили режиссер Тарас Томенко, продюсер Ростислав Мартынюк, актеры Анжелика и Александра Петровски, представитель фонда "Солидарность" Анжелика Петровская, волонтер и офицер полка ТрО ВСУ Ирина Южанина.





Режиссер Тарас Томенко с меценатами фильма семьей Петровских

"Этот фильм мы начинали еще в 2017 году, но наша работа уже звучала как предупреждение всему миру о неизбежности нападения Москвы на Украину, – заявил Тарас Томенко. – Сейчас мы получили подтверждение, что геноцид украинской нации, осуществлявшийся в 1930-х годах, продолжается сегодня – в тех же формах и со стороны того же врага.Оружие России – безоглядный террор, попытка уничтожить самую украинскую идентичность.





Режиссер Тарас Томенко. The Prince Charles Cinema, Лондон UK

В целом в художественном фильме уровень передачи исторических событий – чрезвычайно условная линия. Мне хотелось показать дух того времени, его драйв, рассказать, чем дышали эти люди, что они творили, ведь это был уникальный период удивительного расцвета украинской культуры".

Представление фильма "Дом "Слово". The Prince Charles Cinema, Лондон UK

Представитель международного благотворительного фонда "Солидарность" Анжелика Петровская отметила: "Александр Петровский, как президент Фонда, и вся наша семья – мои дети Анжелика и Александра – взяли на себя миссию: распространить знания о судьбе деятелей расстрелянного возрождения. И не только среди украинцев, но и во всех странах свободной Европе, потому что это оговорка против наступления тоталитаризма во всех его проявлениях".

На фото в центре: Тарас Томенко, Анжелика Петровская, Ирина Южанина

На просмотр киноленты на площади Лестер в самом известном кинотеатре Лондона, который содержат члены Королевской семьи, были приглашены представители правительства Великобритании, руководители дипломатических миссий и деятели киноиндустрии, готовые к копродукции из Украины даже во время экстремальной военной ситуации.





Особый интерес кинолента вызвала у украинского общества Лондона, что за последние четыре месяца увеличилось кратно. Среди них молодая харьковчанка Наталья Годек, которая узнавала родные места в эпизодах фильма, а потом призналась режиссеру: "Я плакала, когда смотрела, каким был родной город в 1930-х. Теперь я понимаю как коммунисты убивали там все украинское и где взялся тот "русский Харьков".

"Вместе с дочерью были на показе художественного (существует документальный 2017 года) фильма "Дом "Слово" режиссера Тараса Томенко. Никакого спойлера, кроме одного: начинал смотреть скептически, через 15 минут фильм поглотил меня, и как пробежало 1,5 часа не понял , но понял, что имею необходимость пересмотреть снова", – так отозвался в соцсетях на лондонскую премьеру Герой Украины Сергей Бондарчук.

Участники лондонской премьеры киноленты "Дом "Слово". В центре режиссер Тарас Томенко и Герой Украины Сергей Бондарчук

Членам волонтерских инициатив приглашения на пересмотр были переданы бесплатно. В частности, в церемонии закрытия фестиваля приняли участие руководители одного из самых успешных волонтерских хабов Британии. фунтов.

После просмотра зрителей ждала дискуссионная панель Questions and Answers, на которой отдельно выступила представительница Украинского Института в Лондоне Олеся Хромейчук. Она призвала украинцев к проактивной позиции в распространении знаний об украинской культурной идентичности, поскольку в самой Великобритании на это массовый запрос.

Q&A: на вопросы зрителей отвечает офицерша полка ТрО ВСУ Ирина Южанина

В поддержку европейских премьер "Дома "Слово" появился ряд английских публикаций, в том числе – в лондонской The Sunday Times.





Публикация The Sunday Times о показе фильма в прифронтовом Харькове

Следующий фестивальный показ киноленты состоится на фестивале Котбу в Германии.

"Дом "Слово". Бесконечный роман" – это игровой фильм, рассказывающий историю харьковского дома "Слово", где проживали украинские писатели, большинство из которых впоследствии станут Расстрелянным Возрождением. Как отмечают сами авторы картины, картина может похвастаться не только украинскими звездами, но и довольно точной исторической реконструкцией эпохи, в частности, атмосферы сталинизма 1930-х годов.

Кадр из фильма

Режиссер фильма – Тарас Томенко, сценаристы – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, оператор-постановщик – Михаил Любарский, художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартин. Производство – FRESH PRODUCTION GROUP.

Мировая премьера фильма состоялась в 2021 году на 37-м Варшавском кинофестивале, украинская – 17 июня 2022 на фестивале Миколайчук OPEN в Черновцах.

Лента получила награду Best Feature Film (Лучший игровой фильм) на Košice International Film Festival в Словакии в 2022 году.

