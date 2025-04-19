Макаревич культурно "послал" российского журналиста: какой вопрос об Украине разгневал артиста

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины осуждает действия путинского режима, поставил на место российского пропагандиста, который пытался вывести из себя музыканта, задавая вопросы о РФ и Украине. Фронтмен группы "Машина времени" сначала пытался сдержано отвечать провокатору, но потом все же культурно на "вы" его послал.

Андрей Макаревич. Фото из открытых источников

Видео с участием исполнителя распространил пропагандистский Telegram-канал "Хуже и не скажешь". В ролике звезда объявил, что планирует выступить в Киеве после завершения войны. В Украине он хотел бы дать масштабный концерт, а вот для россиян Макаревич петь больше не желает.

"Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России не дам", — подчеркнул Макаревич.

Похоже, горе-журналиста не удовлетворил такой ответ исполнителя, из-за чего он решил упрекнуть его за отношение к россиянам. Он сказал музыканту, что тот не хочет выступать в РФ, потому что ему якобы стыдно перед российской аудиторией за свои высказывания. Ответ Макаревича был более, чем деликатен. Макаревич подчеркнул, что его взгляды не изменились, а отношение к жителям страны-оккупанта, которые поддерживают убийства мирных граждан до сих пор остается негативным. Фронтмен "Машины времени" спросил имя россиянина, после чего культурно, но послал медийщика: "Михаил, идите нах*й".

Читайте также на портале "Комментарии" — солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который публично поддерживает Украину и выступает против войны, выдал заявление о помощи ВСУ. Музыкант, который ранее ответил, вернется ли в Россию, сообщил, что не будет помогать украинским защитникам, потому что переживает за жизнь своего сына, который все еще живет в РФ и может пострадать во время обстрелов.



