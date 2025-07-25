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Максим Галкин и Алла Пугачева заговорили по-украински

Пугачева и Галкин заявили, что поддерживают Украину

25 июля 2025, 23:36
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Недилько Ксения

Максим Галкин и Алла Пугачева приехали в Юрмалу на музыкальный фестиваль Laima RendezVous. Во время пресс-подхода артист признался, что изучает украинский язык, и ответил, что вместе с женой поддерживают Украину.

Максим Галкин и Алла Пугачева заговорили по-украински

Максим Галкин и Алла Пугачева заговорили по-украински

В комментарии главному редактору сайта Новости.LIVE Елене Халик артист сказал, что готов дать концерт в Украине: "Если разрешат, то приедем".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская певица Кристина Орбакайте, которая до сих пор не высказалась по поводу террористического вторжения РФ в Украину, может потерять свою недвижимость в Латвии после того, как ей запретили въезд в страну.

По информации российских пропагандистских СМИ, элитную квартиру в Юрмале Орбакайте когда-то подарил певец Борис Моисеев.

"По данным источника, из-за недавнего запрета на въезд в Латвию Кристина теперь может остаться без элитного жилья. Трехкомнатная квартира певицы площадью 100 квадратных метров расположена прямо на берегу Рижского побережья. В доме 'Ривьера' также расположена недвижимость и многих других российских квартир. написали пропагандисты.

Запрет на въезд также означает, что Орбакайте будет вынужден отменить свои концерты в Латвии. Такое решение принял Министр внутренних дел этой страны. В Государственной службе специальной связи подчеркнули, что ранее артистка выступала в аннексированном Россией Крыму и участвовала в пропагандистских мероприятиях в поддержку политики Кремля.                                                                                                                



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