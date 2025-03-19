Марина Боржемская, пережившая смерть экс-супруга Узелкова, намекнула о будущих отношениях

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская фитнес-тренер Марина Боржемская, которая в прошлом году похоронила бывшего мужа-боксера Вячеслава Узелкова, заговорила о новых отношениях. Она рассказала, что готова строить личную жизнь дальше, однако пока на горизонте никого нет.
Марина Боржемская с семьей. Фото: из открытых источников
Как Боржемская призналась в InstaStories, она взяла себя в руки после смерти экс-человека и полностью пережила его потерю. Фитнес-тренер "позволила себе прожить эту боль" и теперь готова к новым отношениям.
А вот в новом любимом она видит свою поддержку. В то же время фитнес-тренер отметила, что этот человек должен разделять его ценности и взгляды на жизнь.
Читайте на портале "Комментарии" — после смерти известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, его бывшая жена, тренер Марина Боржемская, сделала неожиданное заявление, ошеломившее многих: после смерти Узелкова на их детей обрушилась волна агрессии и угроз. Она открыто обратилась к медиа и обществу с просьбой прекратить спекуляции вокруг трагического события.
Новости