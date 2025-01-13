Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: кто из звезд Голливуда потерял свои дома

Лос-Анджелес снова стал эпицентром масштабных лесных пожаров, повлекших серьезные разрушения. Среди тысяч людей, оставшихся без домов, оказались и знаменитости. Бен Аффлек, Пэрис Гилтон, Энтони Гопкинс, Ким Кардашян и многие другие — среди пострадавших от стихии.

Кто из звезд Голливуда потерял свои дома в Лос-Анджелесе. Фото: comments.ua/ua

Вот список некоторых известных лиц, чьи дома были уничтожены пожарами:

Пэрис Хилтон – наследница сети Hilton, звезда светской тусовки.

Энтони Гопкинс – двукратный лауреат "Оскара", известный актер.

Бен Аффлек – обладатель "Оскара", актер и режиссер.

Джефф Бриджес – актер, лауреат "Оскара", звезда фильма "Великий Лебовски".

Мел Гибсон – двукратный лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса".

Джон Гудмэн – лауреат "Золотого глобуса" и "Эмми".

Дженнифер Грей – актриса и танцовщица, звезда "Грязных танцев".

Тина Ноулз – модельер, мать Бейонсе и Соланж Ноулз.

Марк Оуэн – певец, бывший участник Take That.

Коби Смолдерс – актриса сериала "Как я встретил вашу маму".

Даян Уоррен — автор песен, обладательница "Оскара", "Грэмми", "Эмми".

Джеймс Вудс – актер, лауреат трех "Эмми" и "Золотого глобуса".

Ким Кардашян – бизнесвумен, телеведущая, звезда реалити-шоу.

Дополнительно другие известные фигуры Голливуда, такие как Джонни Депп, Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший, также подтвердили, что их дома были частично или полностью уничтожены пламенем.

Бен Аффлек и Дженнифер Грей уже пообещали перечислить часть своих средств на восстановление, а Пэрис Гилтон организовала сбор средств через социальные сети. Ким Кардашян также активно поддерживает жертв пожаров и призывает к помощи в виде пожертвований через благотворительные фонды.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что масштабные пожары охватили пригород Лос-Анджелеса , и вероятной причиной их возникновения стали фейерверки, запущенные местными жителями в новогоднюю ночь.