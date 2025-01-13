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Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: кто из звезд Голливуда потерял свои дома

Бен Аффлек, Пэрис Гилтон, Энтони Гопкинс и другие знаменитости потеряли свои дома из-за охвативших Лос-Анджелес лесных пожаров.

сегодня, 15:55
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Амбарцумян Анна

Лос-Анджелес снова стал эпицентром масштабных лесных пожаров, повлекших серьезные разрушения. Среди тысяч людей, оставшихся без домов, оказались и знаменитости. Бен Аффлек, Пэрис Гилтон, Энтони Гопкинс, Ким Кардашян и многие другие — среди пострадавших от стихии.

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: кто из звезд Голливуда потерял свои дома

Кто из звезд Голливуда потерял свои дома в Лос-Анджелесе. Фото: comments.ua/ua

Вот список некоторых известных лиц, чьи дома были уничтожены пожарами:

  • Пэрис Хилтон – наследница сети Hilton, звезда светской тусовки.

  • Энтони Гопкинс – двукратный лауреат "Оскара", известный актер.

  • Бен Аффлек – обладатель "Оскара", актер и режиссер.

  • Джефф Бриджес – актер, лауреат "Оскара", звезда фильма "Великий Лебовски".

  • Мел Гибсон – двукратный лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса".

  • Джон Гудмэн – лауреат "Золотого глобуса" и "Эмми".

  • Дженнифер Грей – актриса и танцовщица, звезда "Грязных танцев".

  • Тина Ноулз – модельер, мать Бейонсе и Соланж Ноулз.

  • Марк Оуэн – певец, бывший участник Take That.

  • Коби Смолдерс – актриса сериала "Как я встретил вашу маму".

  • Даян Уоррен — автор песен, обладательница "Оскара", "Грэмми", "Эмми".

  • Джеймс Вудс – актер, лауреат трех "Эмми" и "Золотого глобуса".

  • Ким Кардашян – бизнесвумен, телеведущая, звезда реалити-шоу.

Дополнительно другие известные фигуры Голливуда, такие как Джонни Депп, Крис Хемсворт и Роберт Дауни-младший, также подтвердили, что их дома были частично или полностью уничтожены пламенем.

Бен Аффлек и Дженнифер Грей уже пообещали перечислить часть своих средств на восстановление, а Пэрис Гилтон организовала сбор средств через социальные сети. Ким Кардашян также активно поддерживает жертв пожаров и призывает к помощи в виде пожертвований через благотворительные фонды.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что масштабные пожары охватили пригород Лос-Анджелеса , и вероятной причиной их возникновения стали фейерверки, запущенные местными жителями в новогоднюю ночь.



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