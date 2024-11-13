Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности

Меган Фокс в четвертый раз беременна и это будет первый общий ребенок с ее любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Меган Фокс с возлюбленным. Фото из открытых источников

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует обнаженной и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот.

На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом.

"Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото.

Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Более 10 лет Меган была замужем за американским актером Брайаном Остин Грином. У них есть трое сыновей: Ноа (27 сентября 2012 года), Боди (12 февраля 2014 года) и Джорни (4 августа 2016 года).





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Мелания Трамп готовится снова стать первой леди: какие образы она выбрала в дни выборов

Бывшая и будущая первая леди США имеет особую любовь к Dior , выбирая наряды от французского модного дома на все важные публичные мероприятия.

54-летняя Мелания Трамп готовится снова вернуться в Белый дом после того, как ее муж Дональд обошел на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалу Гаррис.

Портал WWD уже оценил наряды Мелании, в которых она появилась на избирательном участке в центре отдыха Мортона и Барбары Мандель во Флориде. В то время как многие бывшие первые леди предпочитают американские бренды и цвета американского флага в подобных случаях, миссис Трамп выбрала черное в белый горошек платье-рубашку от Dior с поясом. Образ она дополнила туфлями-челноками и солнцезащитными очками. В этом наряде Мелания не в первый раз выходит в свет. В нем она была на телевизионном интервью во время продвижения своей книги воспоминаний.