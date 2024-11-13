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Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности

38-летняя американская актриса и модель в четвертый раз станет мамой

13 ноября 2024, 14:19 comments1040
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Недилько Ксения

Меган Фокс в четвертый раз беременна и это будет первый общий ребенок с ее любимым – 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly. Радостной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Меган Фокс выставила обнаженное фото и сообщила о четвертой беременности

Меган Фокс с возлюбленным. Фото из открытых источников

Она опубликовала провокационный снимок, на котором позирует обнаженной и вся облита черной краской. Одной рукой Меган прикрывает грудь, а другой держится за заметно округлый беременный живот.

На другой фотографии Фокс показывает тест на беременность с положительным результатом.

"Ничего действительно не потеряно. С возвращением", — подписала она фото.

Меган Фокс пережила выкидыш на 10 неделе беременности. Об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

Более 10 лет Меган была замужем за американским актером Брайаном Остин Грином. У них есть трое сыновей: Ноа (27 сентября 2012 года), Боди (12 февраля 2014 года) и Джорни (4 августа 2016 года).


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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