logo

BTC/USD

93884.58

ETH/USD

3248.45

LTC/USD

105.10

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Мел Гибсон вернулся домой после интервью и был в шоке: он все потерял
commentss НОВОСТИ Все новости

Мел Гибсон вернулся домой после интервью и был в шоке: он все потерял

Дом Мела Гибсона сгорел во время пожара в Лос-Анджелесе.

сегодня, 16:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский актер Мел Гибсон после записи интервью с одним из самых популярных подкастеров Джо Роганом, вернулся в свой дом в Малибу и обнаружил, что его собственность полностью уничтожена свирепствующими в Лос-Анджелесе лесными пожарами.

Мел Гибсон вернулся домой после интервью и был в шоке: он все потерял

Мел Гибсон потерял дом во время пожара в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон в комментарии NewsNation рассказал, что во время записи подкаста "The Joe Rogan Experience" не скрывал своей обеспокоенности ситуацией в его районе.

"Во время разговора я нервничал, потому что знал, что мой район горит. Я подумал: "Интересно, стоит ли мой дом еще?"", — признался актер.

Вернувшись в Малибу, он обнаружил, что потерял дом и все имущество, которое там было. Американский актер известный по роли в фильме "Храброе сердце" раскритиковал губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома за его неэффективность в борьбе с пожарами. Актер заявил, что тот не исполнил своих обещаний по мерам предосторожности от пожаров.

"Похоже, что все наши налоги пошли на гель для волос Гевина", – саркастически сказал Гибсон.

В сгоревшем доме Мел Гибсон прожил 15 лет. По оценкам, его имение обошлось в 14,5 миллиона долларов. Во время пожара он потерял много личных вещей, в том числе фотографии, документы, награды и т.д.

"Мой дом был как после бомбардировки Дрездена", — сказал актер и добавил, что "это просто вещи, а самое главное, чтобы мои близкие были здоровы и в безопасности".

Известно, что дома в пожаре также потеряли Пэрис Хилтон, Рейнн Уилсон, Адам Броди, Джефф Бриджес, Майло Вентимилья, Эд Гаррис и другие голливудские звезды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что кроме американских звезд также в пожаре в Лос-Анджелесе горят дома известных россиян.

Также "Комментарий" писали, что живущая в США украинка рассказала об ужасах во время пожара в Лос-Анджелесе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newsnationnow.com/entertainment-news/mel-gibson-loses-malibu-home-wildfires/
Теги:

Новости

Все новости