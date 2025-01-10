Мел Гибсон вернулся домой после интервью и был в шоке: он все потерял

Американский актер Мел Гибсон после записи интервью с одним из самых популярных подкастеров Джо Роганом, вернулся в свой дом в Малибу и обнаружил, что его собственность полностью уничтожена свирепствующими в Лос-Анджелесе лесными пожарами.

Мел Гибсон потерял дом во время пожара в Лос-Анджелесе

Мел Гибсон в комментарии NewsNation рассказал, что во время записи подкаста "The Joe Rogan Experience" не скрывал своей обеспокоенности ситуацией в его районе.

"Во время разговора я нервничал, потому что знал, что мой район горит. Я подумал: "Интересно, стоит ли мой дом еще?"", — признался актер.

Вернувшись в Малибу, он обнаружил, что потерял дом и все имущество, которое там было. Американский актер известный по роли в фильме "Храброе сердце" раскритиковал губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома за его неэффективность в борьбе с пожарами. Актер заявил, что тот не исполнил своих обещаний по мерам предосторожности от пожаров.

"Похоже, что все наши налоги пошли на гель для волос Гевина", – саркастически сказал Гибсон.

В сгоревшем доме Мел Гибсон прожил 15 лет. По оценкам, его имение обошлось в 14,5 миллиона долларов. Во время пожара он потерял много личных вещей, в том числе фотографии, документы, награды и т.д.

"Мой дом был как после бомбардировки Дрездена", — сказал актер и добавил, что "это просто вещи, а самое главное, чтобы мои близкие были здоровы и в безопасности".

Известно, что дома в пожаре также потеряли Пэрис Хилтон, Рейнн Уилсон, Адам Броди, Джефф Бриджес, Майло Вентимилья, Эд Гаррис и другие голливудские звезды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что кроме американских звезд также в пожаре в Лос-Анджелесе горят дома известных россиян.

Также "Комментарий" писали, что живущая в США украинка рассказала об ужасах во время пожара в Лос-Анджелесе.