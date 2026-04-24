Главная Новости Звезды шоубизнес "Меня вывез боженька": предательница Повалий пробила дно бредом о бегстве из Украины
"Меня вывез боженька": предательница Повалий пробила дно бредом о бегстве из Украины

Таисия Повалий посетила Крым и поделилась своими заявлениями о якобы тяжелых условиях жизни в Украине.

24 апреля 2026, 15:05
Автор:
Клименко Елена

Скандальная певица Таисия Повалий, после начала полномасштабной войны открыто поддержавшая Россию, снова оказалась в центре внимания после появления на публике. Это произошло уже после того, как у нее была конфискована недвижимость в Украине. В сети распространилось видео с ее новыми заявлениями, опубликованное в Telegram.

В своих высказываниях певица рассказала эмоциональную историю о выезде из Украины, утверждая, что якобы жила в постоянном страхе. Она описывала свое состояние как изолированное и психологически подавленное, заявляя, что боялась даже элементарных вещей в собственном доме. При этом Повалий представила свой переезд в Россию как определенное "освобождение".

"Закрытая на ключ, в страхе. Мне было страшно даже открыть шторы. Я жила в страхе, потому что меня запугали. Мне казалось, что моя миссия окончилась. А дальше Боженька меня взял и вывез в Россию. Божечка меня вывез", — сказала она.

Кроме этого, артистка еще раз публично продемонстрировала поддержку российской позиции и аннексии Крыма, которая стала началом вооруженной агрессии против Украины в 2014 году. Она положительно высказалась о событиях того периода, назвав их якобы "возвращением домой" для полуострова.

По словам Повалий, новость об оккупации Крыма вызвала у нее сильные эмоции радости, а сам регион она описала как место, где "живут сильные люди", по ее мнению, не поддающиеся внешнему влиянию.

Как уже писали "Комментарии", украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский решительно отреагировал на заявление певицы Таисии Повалий, которая выразила желание, чтобы Киев стал русским.



