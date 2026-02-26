logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес "Будеш у пеклі": Повалій поставили на місце через мрію про окупацію Києва
commentss НОВИНИ Всі новини

"Будеш у пеклі": Повалій поставили на місце через мрію про окупацію Києва

Поет Євген Рибчинський заявив, що співачка змарнувала все, що отримала від України, та свідомо стала на бік окупантів

26 лютого 2026, 14:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український поет і композитор Євген Рибчинський рішуче відреагував на заяву співачки Таїсії Повалій, яка висловила бажання, щоб Київ став російським. Про свої емоції та думки щодо скандальної заяви він написав у блозі на Facebook.

"Будеш у пеклі": Повалій поставили на місце через мрію про окупацію Києва

Фото: з відкритих джерел

"І знову Таїсія Повалій. Зрадниця вчергове заявила в інтерв'ю неприпустиме: “Мені треба, щоб Київ був російським”. Уявляєте? Ця моральна потвора, якій Бог дав все для щастя і самореалізації: казкову країну-Україну, чарівний голос і любов співвітчизників, знехтувала Його дарами, втратила Батьківщину, визнання, а невдовзі втратить і голос", – написав Рибчинський, висловлюючи обурення діями та словами співачки.

Поет підкреслив, що Повалій обрала сторону окупанта, втративши все, що їй дала Україна. Він звернувся безпосередньо до артистки, наголосивши, що її бажання не здійсниться. "Раніше ти опинишся в пеклі, ніж Київ в складі расєі. Запамʼятай це, мерзото!" – заявив Рибчинський.

Варто зазначити, що саме Рибчинський свого часу написав чимало хітів для Повалій, що робить його слова ще більш емоційно сильними та болючими для публіки. Його обурення підкріплене не лише особистою історією співпраці, а й почуттям національної відповідальності.

Напередодні Повалій, яка раніше була народною депутаткою від "Партії регіонів", в інтерв’ю російському пропагандисту українського походження Володимиру Скачку заявила: "Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім. Я вважаю, що основа слов’янських людей – це доброта. Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія. Тоді восторжествує на всю нашу планету добро".

Як вже писали "Коментарі", український композитор Олександр Злотник висловився про співачок, які, за його словами, зрадили Україну та продовжують виступати і заробляти гроші в країні-окупанті РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини