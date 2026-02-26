"Будеш у пеклі": Повалій поставили на місце через мрію про окупацію Києва

Український поет і композитор Євген Рибчинський рішуче відреагував на заяву співачки Таїсії Повалій, яка висловила бажання, щоб Київ став російським. Про свої емоції та думки щодо скандальної заяви він написав у блозі на Facebook.

Фото: з відкритих джерел

"І знову Таїсія Повалій. Зрадниця вчергове заявила в інтерв'ю неприпустиме: “Мені треба, щоб Київ був російським”. Уявляєте? Ця моральна потвора, якій Бог дав все для щастя і самореалізації: казкову країну-Україну, чарівний голос і любов співвітчизників, знехтувала Його дарами, втратила Батьківщину, визнання, а невдовзі втратить і голос", – написав Рибчинський, висловлюючи обурення діями та словами співачки.

Поет підкреслив, що Повалій обрала сторону окупанта, втративши все, що їй дала Україна. Він звернувся безпосередньо до артистки, наголосивши, що її бажання не здійсниться. "Раніше ти опинишся в пеклі, ніж Київ в складі расєі. Запамʼятай це, мерзото!" – заявив Рибчинський.

Варто зазначити, що саме Рибчинський свого часу написав чимало хітів для Повалій, що робить його слова ще більш емоційно сильними та болючими для публіки. Його обурення підкріплене не лише особистою історією співпраці, а й почуттям національної відповідальності.

Напередодні Повалій, яка раніше була народною депутаткою від "Партії регіонів", в інтерв’ю російському пропагандисту українського походження Володимиру Скачку заявила: "Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім. Я вважаю, що основа слов’янських людей – це доброта. Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія. Тоді восторжествує на всю нашу планету добро".

