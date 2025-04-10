Михаил Поплавский: Образовательный Медиахаб – новая платформа для студентов

В Киевском университете культуры создан ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ, об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм.

Михаил Поплавский презентовал ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ

На авторском мастер-классе "Медиабизнес, имидж и репутация", который провел Михаил Поплавский для студентов, спикер акцентировал внимание на тенденциях развития медиа-бизнеса, в частности перехода от традиционных форм медиа к цифровым платформам, где главными ценностями становятся оперативность, интерактивность и персонализированный подход к аудитории.

"Креативность в цифровой среде становится важным ресурсом. Сегодня очень ценится умение генерировать нестандартные идеи, сочетающие новейшие технологии и современные подходы к подаче информации. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ на базе Университета культуры объединяет креативную и перспективную молодежь. Это платформа для коммуникации студентов со специалистами сферы медиа, брендов и компаний. Интерактивная система взаимодействия открывает широкие возможности для молодежи. Студенты не только получают знания, но и активно включаются в профессиональную среду. Молодые креаторы могут делиться своими нестандартными идеями с экспертами индустрии, получать фидбеки и реализовать свои творческие идеи в реальных кейсах, демонстрируя свои умения потенциальным работодателям. МЕДИАХАБ – это мост между образованием и профессиональной средой".

Михаил Поплавский подчеркнул, что цифровизация образовательного процесса – наше будущее. Она открывает новые горизонты для развития образования, позволяет сделать обучение более доступным, интерактивным и персонализированным.

"Использование цифровых платформ, дистанционного обучения, онлайн-курсов и виртуальных лабораторий создает возможности для самостоятельного овладения знаниями и расширения кругозора студентов. Мы работаем над реализацией инновационного приложения Университет будущего с использованием технологий искусственного интеллекта. Этот цифровой продукт станет универсальной платформой, которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированную оценку знаний, аналитику учебных результатов, оптимизацию образовательных программ. Университет будущего – станет стратегическим партнером в профессиональном становлении студента. Цифровизация образования позволит готовить новое поколение профессионалов, свободно ориентирующееся в динамической информационной среде и способное творчески отвечать на вызовы времени", – отметил Михаил Поплавский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Поплавский написал более 60 книг и анонсировал новое образовательное приложение.