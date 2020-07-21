Миллион за пост: какие звезды больше всего зарабатывают в Instagram

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Популярный сервис Hopper HQ обновил список самых высокооплачиваемых мировых звезд в социальной сети Instagram.

Известно, что рейтинг был сформирован на основе доходов звезд, их популярности в социальной сети, количестве подписчиков и частоте публикаций. Проанализировав данные, сервис подсчитал, сколько знаменитости зарабатывают за один рекламный пост у себя на страничке.

Итак, первое место в рейтинге занял звезда фильмов "Джуманджи" и "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон. За его жизнью в Instagram следят 190 млн фолловеров. За рекламу на своем аккаунте актер получает более одного миллиона долларов.





На втором месте оказалась модель Кайли Дженнер. На ее страничку подписано 186 млн людей, а за одну рекламную публикацию молодая бизнесвумен получает 986 тысяч долларов.

Тройку лидеров замыкает португальский футболист Криштиану Роналду. Несмотря на самое большое количество подписчиков (231 млн человек), спортсмен получает за один рекламный пост в Instagram немного меньше - 889 тыс. долларов.





На четвертом месте в списке оказалась Ким Кардашьян (858 тысяч долларов за одну публикацию) и на пятом - певица Ариана Гранде (853 тысячи долларов).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько Селена Гомес получает за рекламу на своем аккаунте в Instagram.



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