Народный артист Украины Павел Зибров, ранее делившийся информацией о своей зарплате преподавателя в университете, высказал свое мнение о прекращении огня в Украине.

Павел Зибров. Фото: из открытых источников

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наедине" он предположил, что полномасштабная война может завершиться уже весной 2025 года. Павел Николаевич считает, что этому будет способствовать подписание мирного соглашения. Он отметил, что мир уже увидел силу и выносливость украинцев, что позволит принять решение о приостановлении огня. Звезда также добавил, что Украина обязательно устоит до конца.

"Не сломать Украину! Три года войны, а мы остаемся отважными и непоколебимыми. Мы будем бороться до последнего, поэтому я уверен, что весной будет мир. Подпишем соглашение и вернемся к мирной жизни. Это обязательно произойдет!" – подчеркнул Павел Зибров.

Артист убежден, что украинцы обязательно восстановят мирную и счастливую жизнь и отстроят страну.



"Жизнь не остановить. Я верю, что наш народ никогда не согласится жить по чужим правилам. Такого не будет! Мы восстановим все и будем иметь еще множество счастливых моментов", — добавил он.

Также Павел Зибров вспомнил один неприятный случай, произошедший 20 лет назад. Тогда он, злоупотребляя алкоголем в компании уважаемых друзей, оказался в нетрезвом состоянии перед концертом. Публика быстро заметила его состояние и этот инцидент до сих пор вызывает у артиста стыд. Однако он признает свою ошибку и отмечает, что тогда мастерски "выбрался" из ситуации, придумывая на сцене.

Портал "Комментарии" уже писал, что недавние высказывания президента США Дональда Трампа относительно войны между Россией и Украиной указывают на его безразличие к человеческим жертвам. Кроме того, они демонстрируют готовность не только не прекращать насилие, но и способствовать его эскалации, отмечает The Atlantic.