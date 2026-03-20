logo

BTC/USD

69740

ETH/USD

2128.86

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды шоубизнес Мир прощается с легендой: ушел из жизни Чак Норрис
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир прощается с легендой: ушел из жизни Чак Норрис

Эпоха боевиков завершилась: не стало непобедимого Чака Норриса

20 марта 2026, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Киносообщество и поклонники боевиков по всему миру в трауре — на 87-м году жизни остановилось сердце легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса. Печальное известие обнародовали представители звезды, отметив, что "Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет".

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Трагический факт нашел свое подтверждение в социальных сетях. Как отмечается в сообщении, "это подтвердили на официальной странице актера в фейсбуке", что поставило точку в многочисленных слухах.

Семья актера поделилась этой печальной новостью через социальные сети, отметив, что трагедия произошла вчера утром.

В обращении близких звучат слова глубокой боли: "С тяжелым сердцем наша семья сообщает о внезапной смерти нашего любимого Чака Норриса". Несмотря на публичность звезды, родные решили не разглашать детали трагедии, однако заверили поклонников, что в последние минуты актер провел в покое.

"Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он окружен своей семьей и ушел с миром", — отмечается в официальном сообщении на странице актера в Facebook. Мир запомнит его не только как непобедимого героя экрана, но и как человека, сила духа которого вдохновляла поколение.

Норрис останется в памяти миллионов не только как "Крутой Уокер", но и как человек-символ несокрушимой силы и стойкости. Детали прощания с актером пока не разглашаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 20 марта стало известно о смерти Патриарха Филарета, которому было 97 лет. Как передают "Комментарии", об этом сообщил митрополит Эпифаний. В своем сообщении он отметил, что завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости