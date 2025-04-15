Мировые звезды в "черных списках" этих стран: почему Брэд Питт, Леди Гага и другие под запретом

Благодаря славе звезды получат возможность свободно путешествовать по всему миру. Однако из-за политических заявлений, культурных недоразумений или провокационных выступлений некоторые страны ограничивают доступ даже самым известным артистам мира.

Леди Гага. Фото из открытых источников

Кэти Перри в "черном списке" Китая

Американская певица Кэти Перри оказалась в центре политического конфликта после своего концерта на Тайване. Все из-за платья с изображением подсолнечника. В Китае подсолнечник ассоциируется с движением сопротивления, которое выступает против политики Пекина. Ситуацию обострил еще и факт, что во время выступления Перри размахивала флагом Тайваня, не признаваемым китайскими властями. Пекин отреагировал мгновенно и запретил певице въезд в страну.

Брэд Питт во временном "черном списке" Китая

Китайские власти признали фильм "Семь лет в Тибете" антикитайским. Все потому, что лента освещала историю тибетской оккупации. Как следствие, Брэд Питт, сыгравший главную роль в фильме, попал под запрет на въезд в Китай. Однако впоследствии актера вычеркнули из "черного списка", и Питт снова посетил страну в рамках промо тура.

Леди Гага в "черном списке" Индонезии

Экстравагантные выступления Леди Гага столкнулись с критикой в Индонезии. Местные власти признали ее стиль "не соответствующим традиционным ценностям и морали". Планируемый концерт в Джакарте был отменен, а самой певице запретили въезд в страну. В Индонезии большинство населения исповедует ислам, а власти особенно чувствительно относятся к публичному поведению артистов.

Бейонсе в "черном списке" Малайзии

Похожая на ситуацию Леди Гаги произошла и с Бейонсе, но в Малайзии. Певица планировала провести серию концертов, однако власти признали ее сценические костюмы и манеру исполнения не соответствующими культурным ценностям страны. В результате концерты пришлось отменить, а Бейонсе вычеркнули из списка желаемых гостей.

Элтон Джон в "черном списке" Египта

Египетские власти запретили Элтону Джону въезд, мотивируя решение его открытой поддержкой прав ЛГБТК+ сообщества, сексуальной ориентацией и критикой религиозных убеждений. Особенно возмущение вызвало его заявление об Иисусе Христе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти звездах, оказавшихся в "черном списке" Голливуда.

Также "Комментарии" писали, что деятельность музыканта Элтона Джона сочли нежелательной в России.