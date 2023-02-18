Музыка победы: что и на каком языке слушают украинцы

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину коренным образом изменило музыкальные вкусы украинцев. Если до 24 февраля 2022 в плейлистах украинцев можно было встретить российских исполнителей, то после люди сознательно отказались от артистов из страны-агрессора. Какую же музыку и на каком языке слушали украинцы в январе – читайте в материале.

Музыка. Фото: из открытых источников

В январе на платформе YouTube 62% украинцев предпочитали прослушивание украинских исполнителей. При этом все еще есть 12% наших соотечественников, которые предпочитали российских исполнителей.

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Что касается языка песен, то 60% украинцев в январе слушали музыку на украинском, 18% — на русском. Кстати, англоязычные песни вышли на твердое второе место в музыкальных вкусах украинцев.

Что касается Топ-10 треков в YouTube Music по состоянию на январь 2023 года, то здесь можно увидеть 70% украинских исполнителей – Skofka, Артем Пивоваров и NK, Надежда Дорофеева, Калуш и другие.

Стоит отметить, что в Украине 3 музыкальных приложения остаются самыми популярными в пользовании: Spotify, Shazam, Youtube Music.

Однако если говорить о загрузке приложений, то самым популярным остается Youtube Music. Это приложение украинцы продолжают активно загружать, в то время как объемы загрузок других платформ сократились.

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