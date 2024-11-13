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Лиля Воробьева
Российский музыкальный критик Сергей Соседов, не имеющий ни певческого таланта, ни способностей к написанию песен, но известный своей способностью хорошо вести себя перед украинскими знаменитостями, выразил свое мнение по поводу гонораров российских артистов.
Музыкальный критик Соседов (фото из открытых источников)
По информации пропагандистского телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Соседов выступил с инициативой сократить гонорары российским звездам. Музыкальный критик считает, что ни один артист не заслуживает оплаты более миллиона рублей (10 000 долларов) за концерт.
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