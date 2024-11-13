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Музыкальный критик красиво опустил всю эстраду РФ

Музыкальный критик Соседов впервые сказал адекватную вещь

13 ноября 2024, 23:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, не имеющий ни певческого таланта, ни способностей к написанию песен, но известный своей способностью хорошо вести себя перед украинскими знаменитостями, выразил свое мнение по поводу гонораров российских артистов.

Музыкальный критик красиво опустил всю эстраду РФ

Музыкальный критик Соседов (фото из открытых источников)

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Соседов выступил с инициативой сократить гонорары российским звездам. Музыкальный критик считает, что ни один артист не заслуживает оплаты более миллиона рублей (10 000 долларов) за концерт.

"Никакой концерт ни одной супер-звезды не стоит больше миллиона рублей. И даже эта сумма – уж слишком велика. Аморально платить от 3 до 12 миллионов рублей за попсовые выступления, когда страна сталкивается с колоссальными проблемами," – заявил Соседов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ создали новый стоп-список запретных звезд . Джиган, Иван Ургант и Лана Дель Рэй попали в так называемый "стоп-список", который на днях распространили в Сети. Этот список, разосланный по рекламным и ивент-агентствам России, включает в себя 79 артистов, которых запрещено использовать для продвижения брендов страны-агрессора, а также запрещено привлекать к участию в публичных мероприятиях.

Список включает в себя артистов, комиков, блоггеров, музыкантов и другие публичные лица. Важно отметить, что данный "стоп-список" не является официальным документом и носит рекомендательный характер. Однако, по данным российских СМИ, компании понимают, что для собственного выживания им следует придерживаться рекомендаций по списку.

Судя по информации, основной целью такого списка является усиление контроля над информационным и культурным пространством в России.



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Источник: https://t.me/c/1158654469/4520
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