"Мы уже победили": украинские знаменитости рассказали, где находятся и чем занимаются во время войны

Открытая российская агрессия, обрушившаяся на Украину 24 февраля, ударила по всем жителям нашей страны. Издание "Комментарии" поинтересовалось у представителей культуры и телеведущих, как они переживают это страшное время. Где находятся и чем занимаются.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Ведущий "Говорит Украина" на канале "Украина" Алексей Суханов отметил, что сейчас находится в Киеве и не собирается никуда выезжать, хотя понимает тех, кто был вынужден покинуть свой город и вывезти близких в более безопасное место. Сейчас он всячески старается помогать в борьбе с противником.





"Я попробовал в терроборону записаться, но уже нет набора. Направил в КГГА запрос стать волонтером, но никто не отвечает. Мне очень хочется помочь, мои друзья занимаются эвакуацией. У меня есть сбережения на денежной карте, помогаю, но хочется действовать. Будем отстаивать Украину до последнего. Я в руках не держал автомата, но я выйду, буду взрывать врага, бросаться на него с ножом. Потому что это страна, в которой я хочу жить и которую выбрал еще в 2014 году. Я выбрал ее для жизни, и хочу, чтобы она была свободной, не путинской, а европейской. И я буду здесь до конца", — отметил ведущий.

Также Алексей Суханов подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, украинцам нельзя паниковать и опускать руки, а наоборот, показывать свое единство и поддержку, повторяя себе, что мы хотим жить свободно и достойно, не как стадо.

"Украина сейчас в мировой истории станет единственной страной примером, как может измениться мир, и после нашей победы это произойдет. Как после ковида мир возвращается к нормальной жизни благодаря Украине, к сожалению, только цене жизни украинцев, и это самое ужасное. Но нам нужно держаться. Я человек мирный, но готовый убивать врага", — сказал ведущий.



Журналистка, писательница и поэтесса, сценарист Ирэн Роздобудько отметила, что также осталась в столице Украины и помогает тем, кому нужна психологическая поддержка.

"Все, что переживаю – в он-лайн дневнике здесь, на фейсбуке. Я вместе со своей большой группой тех, кому нужна психологическая помощь! А то, чем занимаюсь и занималась – это уже после Победы. Одним словом – помогаю тем, кому страшно!", — заявила Ирэн.





Со своим мужем Игорем Жуком (астрофизик, кандидат физико-математических наук, бард) они принципиально не стали никуда выезжать и сейчас ведут информационную войну, в том числе и за границей. Ирэн рассказала, что к ней приезжают добровольцы из территориальной обороны за детскими книгами для малышей, которые были эвакуированы в Литву и Польшу.

На своей странице в Facebook писательница советует украинцам набраться мужества и терпения и начинать визуализировать свои мечты, чтобы они поскорее осуществились. Ирэн также поделилась, что хотела бы сделать после нашей победы.

Ведущая ТСН на 1+1, куратор благотворительного проекта "Исполни мечту" Лидия Таран рассказала, что сейчас со своей дочерью Василисой находится во Франции и также, как остальные, продолжает борьбу с врагом, на своем информационном фронте.





"Работаю с мэрией Нанси. Организовали большой сборник – приглашение мэра. Держала спич об Украине на французском. Объясняла, почему нужно закрыть небо над нами! Плакали от нашей действительности… Какое будущее ждет наших мечтателей? Получаю много уведомлений от родителей подопечных благотворительного проекта "Исполни Мечту". Помогаем им, чем можем", — отметила ведущая.

По словам Лидии Таран, недавно они получили 12,5 тонны гуманитарного груза из испанского города Картахена и вместе с командой "Исполни мечту" направят вещи первой необходимости семьям и детским домам, которые находятся в заблокированном оккупантами Чернигове.

"Во Франции показывают все масштабы бедствия, даже микрофон моего родного канала 1+1 тоже постоянно в кадре — на французских каналах. Дала интервью французскому местному радио. Записали большой разговор для вечерней программы на 3 канале. Правда, они ее сократили, но суть о небе и необходимости защитить украинских детей, украинцев оставили. В главной газете этого региона L'est républicain тоже вышел материал об Украине. Поднимаем волну дальше! Помогаем! И верим в наших защитников!", — подчеркнула украинская ведущая.





Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара отметил, что переживает, как и все украинцы, очень сложное время и всячески старается поддерживать моральный дух наших граждан с помощью своего основного оружия — музыки.



"В данной ситуации считаю, что каждый должен быть на своем месте, как в организме человека, например мозг не может выполнять функции сердца и наоборот. В моем случае оружием есть музыкальный инструмент. Практически каждый день езжу на вокзал, в больницы, церкви, достаю инструмент и играю для людей. Каждый день я выхожу в онлайн и играю для людей, которые сейчас переживают нелегкие времена в своих домах. Стараюсь им дать что-нибудь положительное, отвлечь от их ужасной реальности", — рассказал композитор.





Евгений Хмара заявил, что из-за войны, как и каждый украинец, ощущает боль и плач нашей Земли, потому что террористы пытаются откусить от нее кусочки. Он испытывает как эмоции ненависти и желания смерти к врагу, вторгшемуся на наши территории, так и возвышенные чувства благодарности к украинским военным, которые мужественно дают отпор врагу.

Пионист-виртуоз подчеркнул, что музыка — вечна и она существовала и во Вторую мировую. Она очень помогает переживать то горе, которое обрушилось на нашу страну. Также он помогает Украине разными другими доступными способами, например, перечислил свои сбережения на помощь украинской армии.

"У меня нет сомнений в том, что мы победим. Больше скажу, я считаю, что мы уже победили, и нам осталось только дождаться победы. Потому что мы, украинцы преодолеваем вторую армию мира, испытавшую уже на себе мужество и профессионализм Вооруженных Сил Украины". — отметил Евгений Хмара.

Ведущая программы "Утро из Украины" на канале "Украина" Ирина Хоменко рассказала, что ей вместе с семьей пришлось выехать из Киева и сейчас они находятся в Винницкой области у родственников.

"Я большую часть времени провожу с детьми, потому что для них то, что сейчас происходит – большая травма. К тому же накануне этих событий мой 7-летний сын Дамир очень поразился, услышав рассказ одноклассников, что снаряд непременно попадет в их школу и все погибнут. Я, узнав это, попросила учительницу объяснить детям, что такое война. Но 24 февраля произошло что-то страшное – то, чего невозможно объяснить детям", — отметила Ирина.

Украинская ведущая рассказала, что занимается уроками с сыном и не устает повторять ему, что вскоре война закончится, а также с родными обустроила их бомбоубежище — домашний подвал.

"Со свекровью мы пекли хлеб и готовили для ребят из терробороны, потому что какое-то время к нам не привозили продукты. Свекор все это отвозил, а вместе с тем дрова и все необходимые вещи. Помогали всем, что было в наших силах", — рассказала ведущая.

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