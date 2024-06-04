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На 102-м году жизни умерла звезда Голливуда и Бродвея

Дженис Пейдж была одной из последних представительниц Золотого века Голливуда

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В возрасте 102 лет скончалась Дженис Пейдж, яркая звезда Голливуда и Бродвея, чья карьера ознаменовала собой одну из самых золотых страниц в истории кинематографа. 

На 102-м году жизни умерла звезда Голливуда и Бродвея

Умерла звезда культового сериала "Санта-Барбара"

Пейдж оставалась одной из последних живых легенд так называемого Золотого века Голливуда — периода, когда экраны завоевывали великие фильмы и создавались кинематографические шедевры.

Дженис Пейдж начала свою карьеру в середине 40-х, подписав контракт с киностудией Warner Brothers. Её первая заметная роль пришлась на 1944 год в фильме "Купающаяся красавица". Этот проект положил начало её пути к славе, а вскоре актриса укрепила свой статус главными ролями в таких лентах, как "Игра в пижамы" и "Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки".

Помимо кинематографа, Пейдж активно участвовала в театральных постановках, демонстрируя своё умение перевоплощаться и завоёвывая любовь публики своей энергетикой и талантом. Её выступления на Бродвее, в частности, в таких пьесах, как "Шелковые чулки", стали настоящим событием и принесли ей не только признание критиков, но и искреннюю любовь аудитории.

Карьера Дженис Пейдж была долгой и плодотворной, но в возрасте 80 лет она решила отойти от больших ролей, посвятив себя жизни вне света прожекторов. Несмотря на уход из большого кино и театра, Пейдж не переставала быть частью культурной жизни, иногда появляясь на публике и всегда оставаясь в сердцах своих поклонников.

Смерть Дженис Пейдж стала значимой потерей для мира кинематографа и театра. Она оставила после себя богатое наследие и незабвенные воспоминания у тех, кто был знаком с её работой. Её вклад в искусство и культуру будет помниться и цениться будущими поколениями как символ эпохи, когда кино было величайшим из искусств.



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Источник: https://kino.24tv.ua/ru/umerla-dzhenis-pejdzh-chto-izvestno-o-karere-aktrisy_n2569012
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