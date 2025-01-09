На фронте погиб известный хореограф и победитель талант-шоу: все украинские звезды в скорби

На фронте 6 января погиб известный хореограф и победитель талант-шоу "Танцуют все" Владимир Раков. На момент начала полномасштабного вторжения в 2022 году он был за границей. Сразу вернулся и пошел защищать Украину, – пишут его друзья. С тех пор служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила. А 6 января во время выполнения боевой задачи он погиб.

Владимир Раков

"Один из самых талантливых танцовщиков которых удалось знать лично. Соболезнования всем близким. Светлая, вечная память Тебе Воин. Очень жаль и больно", — написал в комментариях в соцсетях певец Дмитрий Монатик.

Телеведущая Ольга Фреймут также выставила сториз в честь танцора.

"Я так любила тебя ... Мы должны были танцевать вместе ... Всегда буду молиться за тебя. Твой талант — такого не было, нет, не будет. И в твоей изящной эстетической душе билось такое храброе сердце. Вова, я не верю. Вечная память герою !" – написала ведущая.

"Очень больно. Когда-то я мечтала, чтобы Вова танцевал в моей команде", — отреагировала также Надя Дорофеева.

Талантливому украинцу и мужественному воину недавно исполнилось 30 лет...

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что на 49-м году жизни внезапно скончался бывший голкипер "Днепра", "Металлиста", "Волыни" и многих других клубов УПЛ Александр Гуменюк. О смерти Гуменюка, которому было 48 лет, сообщает пресс-служба клуба "Диназ", где в последнее время работал Александр.

Гуменюк начал карьеру футболиста в хмельницком "Подолье". В 1990 году перешел в юношескую команду киевского "Динамо" по приглашению тренера Александра Шпакова. Затем тренировался под руководством другого известного динамовского тренера Виктора Кащея. В этой команде он играл бок о бок с Андреем Шевченко, Игорем Костюком, Александром Голоколosовым, а его конкурентом на вратарской позиции был Вячеслав Кернозенко. Позже голкипер защищал цвета столичного ЦСКА, "Днепра", "Черноморца", "Волыни" и "Металлиста".