На фронте погиб известный хореограф и победитель талант-шоу: все украинские звезды в скорби

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Недилько Ксения
На фронте 6 января погиб известный хореограф и победитель талант-шоу "Танцуют все" Владимир Раков. На момент начала полномасштабного вторжения в 2022 году он был за границей. Сразу вернулся и пошел защищать Украину, – пишут его друзья. С тех пор служил во 2-м стрелковом батальоне 24-й ОМБр имени короля Даниила. А 6 января во время выполнения боевой задачи он погиб.
Владимир Раков
Телеведущая Ольга Фреймут также выставила сториз в честь танцора.
Талантливому украинцу и мужественному воину недавно исполнилось 30 лет...
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что на 49-м году жизни внезапно скончался бывший голкипер "Днепра", "Металлиста", "Волыни" и многих других клубов УПЛ Александр Гуменюк. О смерти Гуменюка, которому было 48 лет, сообщает пресс-служба клуба "Диназ", где в последнее время работал Александр.
Гуменюк начал карьеру футболиста в хмельницком "Подолье". В 1990 году перешел в юношескую команду киевского "Динамо" по приглашению тренера Александра Шпакова. Затем тренировался под руководством другого известного динамовского тренера Виктора Кащея. В этой команде он играл бок о бок с Андреем Шевченко, Игорем Костюком, Александром Голоколosовым, а его конкурентом на вратарской позиции был Вячеслав Кернозенко. Позже голкипер защищал цвета столичного ЦСКА, "Днепра", "Черноморца", "Волыни" и "Металлиста".
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