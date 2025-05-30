На Западе жестоко высмеяли путиниста Сигала: что произошло в Москве

Бывший звезда боевиков Стивен Сигал, весящий около 180 кг, неожиданно появился на Красной площади в Москве во время празднования Дня Победы. Журналисты отмечают, что теперь он похож на огромный надувной воздушный шар.

Стивен Сигал

Как пишет DailyMail, 73-летний актер, давно отошедший от публичной жизни и в последний раз появлявшийся в соцсетях в декабре 2021 года, демонстративно прогуливался среди толпы в объемном кимоно с вышивкой, поверх рубашки с китайским воротником и белым ожерельем.

Как говорится в статье, Сигал, получивший российское гражданство еще в 2016 году, известен своей преданностью диктатору Владимиру Путину, которого называет "братом" и "величайшим мировым лидером". Его появление на военном параде 9 мая стало очередным проявлением публичной поддержки режиму Кремля.

Отмечается, что Сигал наблюдал за парадом рядом с байкером из "Ночных волков". Мероприятие проходило под строгими мерами безопасности: площадь заполнили бронетехника и строевые подразделения, а среди гостей присутствовали мировые лидеры, лояльные Москве.

В последнее время Сигал активно фигурирует в русской пропаганде. В октябре прошлого года вышел получасовой фильм с его участием, где он посещает оккупированные Россией территории Украины. В ленте озвучены фальшивые утверждения о якобы "преступлениях" украинских военных против гражданского населения в Донецке и Луганске. Актер появляется на фоне разрушенных городов и рассказывает тезисы, повторяющие русские нарративы.

Несмотря на полную потерю физической формы — от образа тренированного бойца из фильмов 90-х остались только воспоминания — Сигал продолжает строить свой новый имидж как ярый поклонник России.

Как пишет издание, приезд Сигала совпал с громкими скандалами в США. Против него десятилетиями звучали обвинения в сексуальных притязаниях со стороны женщин. Один из кейсов рассматривала прокуратура Лос-Анджелеса, но дело было закрыто по истечении срока давности.

Кроме обвинений в притязаниях, актеру приписывают создание токсичной атмосферы на съемках. Коллеги вспоминают, как он умышленно избивал каскадеров. Актер Джон Легуизамо рассказал, что Сигал издевался над съемочной группой во время работы над фильмом Executive Decision.

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