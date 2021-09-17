Набухшие яички после вакцинации: реперка Ники Минаж сделала неожиданное заявление

Американская реперка Ники Минаж написала в соцсети о побочном действии вакцины от коронавируса. Она утверждает, что когда друг ее двоюродной сестры сделал прививку, его яички набухли и стал импотентом, пишет ВВС.

Реперка Ники Минаж, фото с открытых источников

Чиновники страны потратили много времени, пытаясь подтвердить комментарии Ники Минаж по побочных эффектов вакцины.

"Моя двоюродная сестра из Тринидада не получит вакцину, потому что ее друг получил вакцину и стал бесплодным. У него отекли яичка. Его друг был за несколько недель до свадьбы, теперь девушка отменила свадьбу. Поэтому просто молитесь об этом и убедитесь, что вы приняли правильное решение, а не издевайтесь над собой", — заявила звезда.

Министр здравоохранения Терренс Диалсингх заявил, что чиновники "серьезно относятся ко всем претензий" и весь вторник они потратили на то, чтобы найти какие-то доказательства утверждения Ники Минаж.

"В настоящее время в Тринидад и Тобаго нет никаких сообщений о побочных эффектах или побочные явления отека яичек ... Неизвестно о таких случаях и в мире", — сказал он на пресс конференции в среду.

Twitter певицы читают 22,7 млн человек. Сообщение знаменитости вызвало большой резонанс. Сотни пользователей оставили комментарии, среди них также первые лица США.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная 34-летняя американская певица Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом. Так, влюбленная пара оказалась под прицелом фотокамер на одной из вечеринок, приуроченной ежегодной церемонии вручения музыкальной премии Грэмми 2020.

Напомним, Ники Минаж примерила образ украинского бренда .

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