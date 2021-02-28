Надежда Бабкина рассказала о романе с парнем

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Ольга Чародий
70-летняя артистка Надежда Бабкина на презентации своей
автобиографической книги "Модная, народная" рассказала о трогательном романе с
мужчиной, сообщает портал "7 дней".
Надежда Бабкина (фото из открытых источников)
Так как рассказ был связан с книгой, то и история относилась
к прежним временам, когда Бабкина жила еще в Астрахани.
"Я встречалась с одним парнем пять лет. Уже собралась за него
замуж, но в последний момент все расстроилось", — сказала она.
Спустя время Бабкина выяснила, что ее ухажер переехал в
Москву, поселился неподалеку от нее и втайне радовался ее успехам. Об этом сама
артистка узнала от дочери того мужчины после того, как та подошла к ней на
улице.
В свою очередь, присутствовавший на презентации историк моды
Александр Васильев призвал всех присутствующих учиться у Бабкиной мудрости.
Напомним, Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы. Надежда Бабкина в частной московской больнице оказалась с тяжелой пневмонией и подозрением на коронавирус в начале апреля. Буквально через несколько дней ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Это было необходимо сделать, чтобы аппарат ИВЛ работал более эффективно, объяснили тогда медики. Сейчас состояние Бабкиной стабилизировалось, уверяют врачи, и больше нет необходимости в аппарате ИВЛ. Его отключили. Анализы и общее состояние певицы указывает на то, что она идет на поправку.Народная артистка России провела в коме около недели. Когда же пришла в чувства, первыми ее словами были: "Где я была?". Когда же врачи объяснили, сколько времени пациента провела без сознания, Бабкина добавила: "должно быть я очень голодна", — и попросила жареной картошки с грибами и квашеной капусты. Врачи отмечают, что настроение у казачки отличное, что не может их не радовать.
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