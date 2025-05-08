Настя Каменских поздравила Потапа с Днем Рождения: «Бывший»

Певица Настя Каменских сегодня поздравила своего мужа Потапа, который взял псевдоним Славик Балаган и живет заграницей, с 44-м днем рождения и назвала его "бывшим".

Потап и Настя Каменских. Фото из открытых источников

"С днем рождения, мой любимый "бывший". Всегда рядом, люблю, целую, моя любовь", — написала Настя на английском, украинском и итальянском и опубликовала их общее фото.

Ранее 4 мая в день рождения Каменских, которой исполнилось 38 лет, Потап опубликовал видео, где Настя со спины позирует в тренажерном зале, намекая, что они вместе проводят эти майские дни.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что рэпер Потап (Алексей Потапенко), уже почти 3 года живущий за границей, перестал называть себя украинцем. Теперь он стал "старшим братом из Восточной Европы" и общается только на английском языке.

Более того, он создал полный ребрендинг своего образа и в стиле восточных европейцев придумал себе новое имя. В Instagram он представился новым подписчикам как блогер Славик Балаган. Интересно, что для нового имиджа Потапенко создал отдельную страницу в соцсети, где взял перед собой цель рассказывать миру о "реальности" жизни в Восточной Европе.

"Привет, друзья, это я, Славик Балаган, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, мешающие вам быть счастливыми! Костюмы, правила, политика, зарплаты – там, откуда я родом, у нас нет ничего из этого. Особенно зарплаты. И все же мы счастливы. И вы тоже можете быть!" – заявил Алексей Потапенко.