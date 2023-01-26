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Назван самый красивый мужчина мира. Кто вошел в топ 10

Звезда известного сериала стал самым красивым мужчиной мира по золотому сечению идеального расположения частей лица в Древней Греции.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

Крис Хемсворт, Двейн Джонсон и Роберт Паттинсон потерпели поражение в новом исследовании самого красивого мужчины мира, согласно правилу "золотого сечения", которое разработали еще в Древней Греции. Самым красивым мужчиной стала звезда сериала "Бриджертоны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Назван самый красивый мужчина мира. Кто вошел в топ 10

Определен самый красивый человек мира. Фото из открытых источников

Золотое сечение, которое также называют божественной пропорцией и гармоничным разделением, использовалось для выбора единого человека, который должен соответствовать идеалу. Согласно этим пропорциям самым красивым мужчиной стала звезда сериала "Бриджертоны" от Netflix — 34-летний актер Реге-Жан Пейдж.

Доктор Джулиан Де Силва из лондонского Центра косметической и пластической хирургии лицо использовал методы компьютерного изображения, чтобы идентифицировать 34-летнего мужчину как "красивейшего". Реге-Жан Пейдж на 93,65% соответствует идеальному образу согласно правилу золотого сечения.

Назван самый красивый мужчина мира. Кто вошел в топ 10 - фото 2

"Регге победил благодаря своему классически красивому лицу и прекрасным карим глазам. Он получил высокие баллы за расстояние и расположение глаз. Его идеально сформированный рот также получил высокие баллы, лишь немного ниже его ширина и длина носа", — пояснил пластический хирург.

Кто же попал в топ 10 самых красивых мужчин? Список представлен ниже:

  • Реге-Жан Пейдж – 93,65%
  • Крис Хемсворт – 93,53%
  • Майкл Би Джордан – 93,46%
  • Гарри Стайлз – 92,3%
  • Джуд Беллингем – 92,22%
  • Роберт Паттисон – 92,15%
  • Крис Эванс — 91,92%
  • Джордж Клуни – 89,91%
  • Генри Голдинг – 87,98%
  • Двейн Джонсон – 86,07%

Ранее портал "Комментарии" сообщал о звезде сериала "Венздей", обвиняемой в сексуальном насилии.

Также "Комментарии" писали о 7 фильмах, которые будут обсуждать все в 2023 году.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-11674273/Reg-Jean-Page-handsome-man-world.html
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