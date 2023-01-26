Назван самый красивый мужчина мира. Кто вошел в топ 10

Крис Хемсворт, Двейн Джонсон и Роберт Паттинсон потерпели поражение в новом исследовании самого красивого мужчины мира, согласно правилу "золотого сечения", которое разработали еще в Древней Греции. Самым красивым мужчиной стала звезда сериала "Бриджертоны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Определен самый красивый человек мира. Фото из открытых источников

Золотое сечение, которое также называют божественной пропорцией и гармоничным разделением, использовалось для выбора единого человека, который должен соответствовать идеалу. Согласно этим пропорциям самым красивым мужчиной стала звезда сериала "Бриджертоны" от Netflix — 34-летний актер Реге-Жан Пейдж.

Доктор Джулиан Де Силва из лондонского Центра косметической и пластической хирургии лицо использовал методы компьютерного изображения, чтобы идентифицировать 34-летнего мужчину как "красивейшего". Реге-Жан Пейдж на 93,65% соответствует идеальному образу согласно правилу золотого сечения.





"Регге победил благодаря своему классически красивому лицу и прекрасным карим глазам. Он получил высокие баллы за расстояние и расположение глаз. Его идеально сформированный рот также получил высокие баллы, лишь немного ниже его ширина и длина носа", — пояснил пластический хирург.

Кто же попал в топ 10 самых красивых мужчин? Список представлен ниже:

Реге-Жан Пейдж – 93,65%

Крис Хемсворт – 93,53%

Майкл Би Джордан – 93,46%

Гарри Стайлз – 92,3%

Джуд Беллингем – 92,22%

Роберт Паттисон – 92,15%

Крис Эванс — 91,92%

Джордж Клуни – 89,91%

Генри Голдинг – 87,98%

Двейн Джонсон – 86,07%

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