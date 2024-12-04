Названа самая выдающаяся поп-звезда века: ее синглы стали бессмертными

Журнал Billboard, известный своими музыкальными рейтингами, определил самую выдающуюся взору XXI века. Титул получила американская певица Бейонсе, уже более 25 лет формирующая тренды в мировой музыкальной индустрии.

Billboard назвал главную поп-звезду современности: первое место за Бейонсе

По мнению редакции Billboard, Бейонсе стала лидером благодаря своему влиянию на музыкальную культуру. В заявлении журнала подчеркивается, что ее карьера является примером инновационности и таланта.

"Причин, почему Бейонсе заняла первое место в нашем списке, множество – от ее 25-летней карьеры с бессмертными альбомами и синглами и неизмеримым влиянием на индустрию и других артистов до несравненного таланта певицы. Но, пожалуй, важнейшей из всех была ее уникальная способность творить моменты – неизгладимые фрагменты истории попкультуры, которые она издавала в течение четверти века своей суперзвездной деятельности – они прежде всего и являются сущностью Бейонсе", – говорится в комментарии издания.

Бейонсе является абсолютной рекордсменкой премии "Грэмми". Ее 99 раз номинировали на эту престижную награду, и из них она одержала 32 победы – это самый высокий показатель в истории премии. В 2024 году артистка также претендует на победу в 11-ти номинациях.

По коммерческим показателям, таким как продажи альбомов и количество стримов, Бейонсе уступает Тейлор Свифт. В топ-25 самых влиятельных поп-звезд вошли такие имена, как Рианна , Дрейк , Леди Гага , Бритни Спирс , Эминем , Адель , Джастин Бибер , BTS , Эд Ширан , Кэти Перри и другие.

Ранее "Комментарии" писали, что американский певец Майкл Джексон, которого знают как "короля поп-музыки", занял первое место в рейтинге известнейших знаменитостей мира по версии пользователей портала ListChallenges.