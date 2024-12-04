Названа самая выдающаяся поп-звезда века: ее синглы стали бессмертными

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Черновалова Кристина
Журнал Billboard, известный своими музыкальными рейтингами, определил самую выдающуюся взору XXI века. Титул получила американская певица Бейонсе, уже более 25 лет формирующая тренды в мировой музыкальной индустрии.
Billboard назвал главную поп-звезду современности: первое место за Бейонсе
По мнению редакции Billboard, Бейонсе стала лидером благодаря своему влиянию на музыкальную культуру. В заявлении журнала подчеркивается, что ее карьера является примером инновационности и таланта.
Бейонсе является абсолютной рекордсменкой премии "Грэмми". Ее 99 раз номинировали на эту престижную награду, и из них она одержала 32 победы – это самый высокий показатель в истории премии. В 2024 году артистка также претендует на победу в 11-ти номинациях.
По коммерческим показателям, таким как продажи альбомов и количество стримов, Бейонсе уступает Тейлор Свифт. В топ-25 самых влиятельных поп-звезд вошли такие имена, как Рианна , Дрейк , Леди Гага , Бритни Спирс , Эминем , Адель , Джастин Бибер , BTS , Эд Ширан , Кэти Перри и другие.
Ранее "Комментарии" писали, что американский певец Майкл Джексон, которого знают как "короля поп-музыки", занял первое место в рейтинге известнейших знаменитостей мира по версии пользователей портала ListChallenges.
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