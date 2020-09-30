Названо роли, за которые знаменитостям стыдно до сих пор

Не всем актерам удалось легко и быстро построить успешную карьеру в Голливуде, некоторым из них пришлось соглашаться на посредственные, а иногда и провальные роли. Издание Lucky-women поделилось списком звезд, которым стыдно за свою работу в некоторых фильмах.

Дженнифер Энистон/ Тори Ридинг в "Лепрекон"

Талантливая актриса, звезда популярного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон в 1993 году сыграла в американском фильме ужасов "Лепрекон". Это была не самая ее лучшая работа, а сама знаменитость, когда случайно увидела фильм по телевизору, признались, что ей очень стыдно за эту роль.

Кортни Кокс/ Джули Винстон в "Повелители вселенной"

Коллега Дженнифер Энистон, которая также прославилась благодаря "Друзьям" в 1987 году снялась в киноленте "Повелители вселенной". Компанию ей тогда составил Дольф Лундгрен. Актриса думала, что известность партнера сразу же сделает популярной и ее, но ожидания не оправдались. Фильм оказался провальным. Сегодня кинокартину называют культовой, но Кортни все еще не любит о ней вспоминать, называя этот опыт неудачным.

Деми Мур/ Патриция Уэллс в "Паразите"

Американская актриса до сих пор не любит вспоминать работу над этим фильмом ужасов, потому что испытывает стыд. Кинолента оказалась провальной, ее раскритиковали и назвали "низкопробной".

Анджелина Джоли/ Казелла Риз в "Киборг 2: Стеклянная тень"

Голливудская красотка снялась в фильме, когда ей было 18 лет. Но кинолента получилась откровенно плохой. Сама Анджелина Джоли призналась, что, когда увидела картину ей просто стало плохо.

Леонардо Ди Каприо \ Дерик в "Кафе "Донс Плам"

Актер признался, что больше всего ему стыдно за роль в фильме "Кафе "Донс Плам", где он в 21-летнем возрасте сыграл грубоватого парня. Леонардо рассказал, что работал над ролью всего одну ночь и сделал это как одолжение.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало о сценах в кино, которые появились в результате импровизации.

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