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Названы самые популярные актеры 2024 года: их роли стали культовыми

В списке культовые актеры, звезды сериалов "Эйфория", "Бриджертоны", "Чернобыль" и хитовых фильмов "Дюна" и "Гладиатор 2"

5 декабря 2024, 11:57
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Черновалова Кристина

IMDb, один из самых известных ресурсов о кино, объявил сотню самых популярных актеров 2024 года. Возглавила рейтинг 26-летняя Сидни Суини — звезда сериалов "Эйфория" и "Рассказ служанки". Ее популярность стремительно выросла после роли в романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть", которая стала хитом прошлого года.

Названы самые популярные актеры 2024 года: их роли стали культовыми

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Сидни удалось совместить драматические роли с яркими комедийными, что сделало ее универсальной актрисой. Ее будущий проект — триллер "Мадам Паутина" — уже привлекает внимание фанатов.

На втором месте оказалась британская актриса Элла Пернелл, которая запомнилась ролями в фильмах "Фолаут", "Колдунья" и "Дом странных детей мисс Сапсан".

Третью строчку заняла Кристин Милиоти, звезда сериалов "Как я встретил вашу маму" и "Черное зеркало". Ее способность создавать харизматичных персонажей обеспечила ей стабильную популярность.

Четвертое место заняла мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес, известная по фильмам "На драйве" и "Форсаж: Хоббс и Шоу". Она продолжает уверенно укреплять свои позиции в Голливуде.

Глен Пауэлл, который разделил экран с Сидни Суини в "Люблю тебя ненавидеть", стал пятым в списке. Его харизма и универсальность обеспечили ему место среди самых популярных.

Барри Киоган, известный по ролям в "Дюнкерке" и сериале "Чернобыль", оказался на шестом месте. Актер также появится в долгожданном фильме "Гладиатор 2".

На седьмом месте — Никола Кохлан, звезда сериала "Бриджертоны". Ее роли в популярных проектах, таких как "Барби" и "Девушки Дерри", закрепили ее статус любимицы зрителей.

Ранее "Комментарии" писали, что журнал Billboard, известный своими музыкальными рейтингами , определил самую выдающуюся позицию XXI века. Титул получила американская певица Бейонсе, которая уже более 25 лет формирует тренды в мировой музыкальной индустрии.



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