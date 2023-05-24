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Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды

Популярный поп-певец Джастин Бибер слушает музыку в стиле нью-метал и особенно выделяет группу Korn, а Лана Дель Рэй хоть и фанатеет от Nirvana, однако на особое место ставит Эминема. Узнайте любимых музыкантов любимых исполнителей.

сегодня, 19:15
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Автор:

Slava Kot

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды

Музыку любит каждый, а ее направления многообразны. У всех есть свои особые вкусы, определенные исполнители или группы, на которых мы равняемся. Даже звезды мирового масштаба имеют любимых музыкантов, и некоторые могут кардинально отличаться от ожиданий. Например, Lady Gaga охотно слушает рок, а поп-исполнитель Джастин Бибер фанатеет от нью-метал группы Korn. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Stars Insider.


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Лана Дель Рэй / Эминем

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 2

Лана Дель Рэй часто сообщала, что является фанаткой эпохи гранжа, особенно группы Nirvana. Однако певица отмечает, что в ее сердце особое место для Эминема, который изменил ее жизнь в подростковом возрасте.

Курт Кобейн/The Stooges

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 3

Основатели гранжа Курт Кобейн и его группа Nirvana считали своим кумиром пионера панка, группу The Stooges.

Lady Gaga / Iron Maiden

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 4

Lady Gaga одна из самых выдающихся поп певиц современности, которая в начале карьеры удивляла своих поклонников необычными костюмами. Оказывается, Lady Gaga хотела бы дальше отойти от своего поп образа и подражать одной из своих любимейшей металл-группы Iron Maiden.

Рианна/Мадонна

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 5

После феноменального прорыва в 2005 году Рианна остается одной из самых успешных певиц в истории. Сама Рианна является кумиром для бесчисленного количества людей во всем мире, а ее личный кумир – королева поп-музыки другой эпохи – Мадонна.

Джастин Бибер / Корн

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 6

Популярный поп-певец Джастин Бибер откровенно говорил, что существует большая разница между музыкой, которую он создает, и той, которую слушает. Оказалось, что одной из самых любимых групп Джастина Бибера является Korn, создающая музыку в стиле нью-метал.

Майли Сайрус / Radiohead

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 7

Эпатажная Майли Сайрус, начавшая работать на телевидении, а затем занявшаяся музыкой называет своими иконами Стиви Никса и Долли Партон. Однако во главу угла всегда ставила группа Radiohead.

Coldplay / Radiohead

Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды - фото 8

Еще одними фанатами Radiohead оказались британские музыканты Coldplay. Фронтмен группы Крис Мартин всегда открыто выражал свое восхищение Radiohead и сказал, что они расчистили путь для успеха более поздних групп из Британии, таких как Coldplay.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданный поступок украинки в Каннах привлек внимание мира.

Также "Комментарии" писали, что Франция попала в скандал на Евровидении.



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Источник: https://www.starsinsider.com/music/497575/your-favorite-musicians-favorite-musicians
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