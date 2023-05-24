Неожиданные исполнители: кого слушают известные звезды

Музыку любит каждый, а ее направления многообразны. У всех есть свои особые вкусы, определенные исполнители или группы, на которых мы равняемся. Даже звезды мирового масштаба имеют любимых музыкантов, и некоторые могут кардинально отличаться от ожиданий. Например, Lady Gaga охотно слушает рок, а поп-исполнитель Джастин Бибер фанатеет от нью-метал группы Korn. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Stars Insider.

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Лана Дель Рэй / Эминем





Лана Дель Рэй часто сообщала, что является фанаткой эпохи гранжа, особенно группы Nirvana. Однако певица отмечает, что в ее сердце особое место для Эминема, который изменил ее жизнь в подростковом возрасте.



Курт Кобейн/The Stooges





Основатели гранжа Курт Кобейн и его группа Nirvana считали своим кумиром пионера панка, группу The Stooges.

Lady Gaga / Iron Maiden





Lady Gaga одна из самых выдающихся поп певиц современности, которая в начале карьеры удивляла своих поклонников необычными костюмами. Оказывается, Lady Gaga хотела бы дальше отойти от своего поп образа и подражать одной из своих любимейшей металл-группы Iron Maiden.

Рианна/Мадонна





После феноменального прорыва в 2005 году Рианна остается одной из самых успешных певиц в истории. Сама Рианна является кумиром для бесчисленного количества людей во всем мире, а ее личный кумир – королева поп-музыки другой эпохи – Мадонна.

Джастин Бибер / Корн





Популярный поп-певец Джастин Бибер откровенно говорил, что существует большая разница между музыкой, которую он создает, и той, которую слушает. Оказалось, что одной из самых любимых групп Джастина Бибера является Korn, создающая музыку в стиле нью-метал.



Майли Сайрус / Radiohead





Эпатажная Майли Сайрус, начавшая работать на телевидении, а затем занявшаяся музыкой называет своими иконами Стиви Никса и Долли Партон. Однако во главу угла всегда ставила группа Radiohead.



Coldplay / Radiohead





Еще одними фанатами Radiohead оказались британские музыканты Coldplay. Фронтмен группы Крис Мартин всегда открыто выражал свое восхищение Radiohead и сказал, что они расчистили путь для успеха более поздних групп из Британии, таких как Coldplay.



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