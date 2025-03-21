"Нет возможности петь": известная артистка сообщила о тяжелой болезни

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая активно готовилась к концерту 24 марта, сообщила, что вынуждена перенести его. Певица призналась, что подхватила вирус, который дал осложнения – воспаление легких. О печальной новости для своих поклонников Билык сообщила в своем Instagram.

Ирина Билык. Фото: из открытых источников

Артистка добавила, что врачи настоятельно не рекомендуют ей сейчас напрягать голосовые связки и легкие, поэтому у нее нет возможности выйти на сцену и исполнить свои хиты.

"К сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких у меня нет возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом", — рассказала исполнительница.

Читайте также на портале "Комментарии" — по словам украинской певицы Ирины Билык, в ее коттедже недалеко от Киева целый месяц проживали российские захватчики. Поэтому исполнительница не имеет возможности вернуться в родительский дом.

"Моя семья тоже почувствовала неописуемую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. Сейчас мне некуда вернуться", — сообщила украинская эстрадная звезда.

Также издание "Комментарии" сообщало – погиб украинский хореограф и защитник Антон Смецкой. О его гибели сообщила Оксана Мищишин из Корпуса Военных Капелланов ХСП на своем профиле в Facebook. Обстоятельства происшествия пока не раскрыты. До войны Антон работал хореографом и успел сотрудничать с такими артистами, как Ирина Билык.



