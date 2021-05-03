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Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото)

Сыновья известных голливудских актеров не отстают от знаменитых родителей, поражая красотой и харизмой

сегодня, 15:55
Автор:

Кириєнко Анна

У каждого из нас есть любимый актер, от красоты и харизмы которого мы в восторге. Но время идет, они уже выглядят не так, как в молодые годы.

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото)

Как выглядят дети известных голливудских актеров. Фото: vev.ru

Однако не стоит расстраиваться. Лучшие качества и внешность актеров продолжают "расцветать" в их детях. Давайте посмотрим, какими выросли сыновья популярных звезд Голливуда.

Майло Гибсон

У Мела Гибсона — девять детей. Однако самым красивым публика считает Майло Гибсона. Мужчине 30 лет. Сейчас парень — успешная фотомодель.

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото) - фото 2

Честер Хэнкс

Этот красавчик родился от второго брака Тома Хэнкса с актрисой Ритой Уилсон. Сейчас Честеру 29 лет. У него уже есть дочь. Мужчина пошел по стопам родителей — парень снимается в фильмах и молодежных сериалах.

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото) - фото 3

Рэймонд Николсон

Рэймонд — любимый сын актера Джека Николсона (всего у звезды 5 детей). Несмотря на то, что парню пророчили успешную карьеру в кино, он не захотел быть актером. Сейчас Рэймонд работает помощником режиссера.

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото) - фото 4

Рафферти Лоу

Сын Джуда Лоу, Рафферти, очень похож на отца в молодости. Благодаря своей внешности парень стал успешной моделью агентства Select Model Management. Кроме того, Рафферти играет рок в собственной группе под названием Dirty Harrys.

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото) - фото 5

Патрик Шварценеггер

Сейчас сыну здоровяка Арнольда Шварценеггера 27 лет. Патрик активно строит модельную карьеру и планирует развивать себя как актера. У парня есть собственный бренд одежды "Project 360".

Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото) - фото 6

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что Билли Айлиш поделилась в Сети довольно пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальное изменение в имидже кумира удивило многих. Посмотреть фото можно в нашем материале.


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Источник: https://lemurov.net/znamenitosti/kakimi-vyrosli-synovya-izvestnyh-aktyorov-gollivuda/
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