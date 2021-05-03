Невероятные красавчики: какими выросли сыновья известных актеров Голливуда (Фото)

У каждого из нас есть любимый актер, от красоты и харизмы которого мы в восторге. Но время идет, они уже выглядят не так, как в молодые годы.

Как выглядят дети известных голливудских актеров. Фото: vev.ru

Однако не стоит расстраиваться. Лучшие качества и внешность актеров продолжают "расцветать" в их детях. Давайте посмотрим, какими выросли сыновья популярных звезд Голливуда.

Майло Гибсон

У Мела Гибсона — девять детей. Однако самым красивым публика считает Майло Гибсона. Мужчине 30 лет. Сейчас парень — успешная фотомодель.





Честер Хэнкс

Этот красавчик родился от второго брака Тома Хэнкса с актрисой Ритой Уилсон. Сейчас Честеру 29 лет. У него уже есть дочь. Мужчина пошел по стопам родителей — парень снимается в фильмах и молодежных сериалах.





Рэймонд Николсон

Рэймонд — любимый сын актера Джека Николсона (всего у звезды 5 детей). Несмотря на то, что парню пророчили успешную карьеру в кино, он не захотел быть актером. Сейчас Рэймонд работает помощником режиссера.





Рафферти Лоу

Сын Джуда Лоу, Рафферти, очень похож на отца в молодости. Благодаря своей внешности парень стал успешной моделью агентства Select Model Management. Кроме того, Рафферти играет рок в собственной группе под названием Dirty Harrys.





Патрик Шварценеггер

Сейчас сыну здоровяка Арнольда Шварценеггера 27 лет. Патрик активно строит модельную карьеру и планирует развивать себя как актера. У парня есть собственный бренд одежды "Project 360".





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