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Невеста "Кевина Маккалистера" рассказала, что он не умеет элементарных вещей

Бренда Сонг рассказала, как это смотреть «Один дома», когда рядом сидит главный герой

сегодня, 13:40
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Недилько Ксения

Звезда сериала "Жизнь Заката Коди" посетила "Шоу Дженнифер Хадсон" в пятницу, где она рассказала о своей жизни с Маколеем Калкиным, которого она назвала "очень уникальным человеком, являясь самым известным ребенком-актером в мире", который не знал, как стирать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Невеста "Кевина Маккалистера" рассказала, что он не умеет элементарных вещей

Бренда Сонг и Маколей Калкин. Фото: Reuters

"Он жил и вырос в гостиницах", — объяснила Сонг, сама актриса-ребенок, снимавшаяся на Disney Channel, о звезде "Один дома", который является ее женихом. "Он просто никогда не стирал белье. И я была ошеломлена. Я стирала с детства, я чувствую это".

Далее она объяснила, что кроме того, чтобы научить Калкина правильно стирать одежду, она также пыталась научить его водить машину.

"Я взяла его прокатиться по нашему району. Я была напугана", — сказала она. "Я говорю: "Этот 44-летний мужчина впервые за рулем?" Я сказала: "Нет! Мне нужно нанять кого-то для этого".

Ранее в их чате Хадсон сообщила Сонг, что "Один дома" является ее самым любимым фильмом, и спросила ее, как это смотреть рождественскую классику с самим Кевином Маккалистером.

Сонг объяснила, что когда пара начала встречаться почти восемь лет назад, она хотела продолжить свою традицию смотреть фильм, как она делала всякий раз, когда наступали праздники.

"Он не смотрел фильм около десяти лет, и я заставила его. Он не хотел этого смотреть. И я сказала: "Мы должны!" – сказала Сонг. "Так мы начали смотреть его, а потом он начал рассказывать мне все закадровые истории, и я сказала: "Стоп! Ты мне это портишь! Ты это портишь!"

Кажется, рождественская магия "Один дома" не работает, когда ты сидишь рядом со взрослым Кевином.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Ева Лонгория отметила 50-летний юбилей сексуальной фотосессией.



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