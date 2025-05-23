Николь Кидман кардинально изменила образ: как теперь выглядит актриса

Николь Кидман. Фото из открытых источников

Голливудская звезда Николь Кидман снова оказалась в центре внимания поклонников из-за смелого образа в фотосессии для журнала Allure. Актриса, известная изящным стилем и сдержанной элегантностью, предстала перед объективом в ярких образах, меняя привычное представление о себе.

В недавнем интервью для журнала Allure 57-летняя Николь Кидман откровенно рассказала о своей семейной жизни. Актриса подчеркнула, что ее дочери Сандей Роуз и Фейт Маргарет занимают особое место в ее жизни, с которыми она обсуждает самые сокровенные вещи.

Однако особое внимание поклонников привлекло не само интервью, а сопутствующая фотосессия Николь Кидман. Фотограф Дэн Белею изобразил голливудскую звезду в смелых нарядах и необычных париках. На одном из кадров Кидман позировала в ярком красно-оранжевом парике, черном топе без бретелей от Balenciaga и леггинсами с высокой талией.

На другой фотографии Кидман была также в рыжем парике, однако на этот раз прическа была короткий боб. Свой стиль актриса соединила с фиолетовым платьем из коллекции Roberto Cavalli.

Поклонники Николь Кидман активно комментируют фотографии, указывая на потрясающий вид актрисы. А некоторые отметили, что с новым цветом волосы Кидман выглядят еще моложе.

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