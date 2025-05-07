Николь Кидман заметно помолодела и появилась в новом образе на Met Gala 2025: что изменила

Актриса Николь Кидман официально простилась со своими фирменными длинными волосами и появилась на Met Gala 2025 в новом, удивительно смелом образе — с ультракороткой стрижкой в стиле пикси.

Николь Кидман на Met Gala 2025. Фото: Associated Press

Модельер Демна Гвасалия воспроизвел для 57-летней Кидман платье haute couture 1950-х годов, идея дизайна которой принадлежит Кристобалю Баленсиаге.

Главное событие в модной индустрии – ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2025 состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено открытию выставки Superfine: Tailoring Black Style , вдохновленной книгой Моники Миллер "Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоральной идентичности". Дресс-код балла звучал так – Tailored for You ("Сшито для вас").

На красной дорожке актриса сияла в элегантном черном платье с юбкой А-силуэта, которое для нее создал бренд Balenciaga. Наряд имел обнаженные плечи, открытую спину и был украшен на талии и бедрах черными лентами с бантиками.

Лук Кидман дополнила короткими перчатками, колготами в сетку и остроносыми туфлями-лодочками.

А еще в этот вечер Николь продемонстрировала новый имидж, которым удивила всех присутствующих. Она обрезала свои длинные волосы — теперь у нее стильная короткая прическа с уложенной на одну сторону лба челкой.

Николь Кидман / © Associated Press

Кидман сделала макияж смоки-айс, украсила уши красивыми серьгами от ювелирного бренда Cindy Chao в виде листьев и надела сверху перчаток браслет и кольцо из этого самого комплекта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Рианна появилась на Met Gala 2025 и поделилась с поклонниками интимной новостью.