Нормальной России больше не будет: Портников обратил внимание на главный акцент в интервью Пугачевой

Кравцев Сергей
Тем украинцам, которые так прониклись интервью Алле Пугачевой, нужно понимать простую вещь, что речь идет о российской певице. Не советский, не постсоветский, а именно русский. Ее сила всегда была именно в этом. Рядом с ним все оставалось советским: от Кобзона до фольклорных хоров. И сейчас так называемая "русская эстрада", все эти тупые Шаманы – это обломки СССР. Рвавшиеся туда украинские артисты также стремились к советскому статусу. Софии Ротару это, к нашему счастью, не удалось до конца, зато современным Повалием и Ани Лорак – да. Такое мнение высказал публицист, журналист и блогер Виталий Портников.
Алла Пугачева. Фото: из открытых источников
По его словам, Пугачевой не существует вне российского контекста. Не мы ее слушатели – они. Нам она может сочувствовать, как сочувствует иностранец жертвам агрессии своей страны, но ее боль – это россияне. И именно нужно понимать русским украинцам: на корабле русской культуры им места никогда не было, нет и не будет. Разве что в трюме.
Виталий Портников замечает, главное в этом интервью не в словах поддержки или сострадания. Главное – фраза об измене России. Когда такое говорит единственная российская певица последних десятилетий, это значит, что даже ее вера в нормальность собственной страны разрушилась. И это уже диагноз. Диагноз не Пугачевой. Диагноз России и россиянам.
