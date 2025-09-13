Нормальной России больше не будет: Портников обратил внимание на главный акцент в интервью Пугачевой

Тем украинцам, которые так прониклись интервью Алле Пугачевой, нужно понимать простую вещь, что речь идет о российской певице. Не советский, не постсоветский, а именно русский. Ее сила всегда была именно в этом. Рядом с ним все оставалось советским: от Кобзона до фольклорных хоров. И сейчас так называемая "русская эстрада", все эти тупые Шаманы – это обломки СССР. Рвавшиеся туда украинские артисты также стремились к советскому статусу. Софии Ротару это, к нашему счастью, не удалось до конца, зато современным Повалием и Ани Лорак – да. Такое мнение высказал публицист, журналист и блогер Виталий Портников.

Алла Пугачева. Фото: из открытых источников

"И ждать, что российская певица выступит против собственного народа, а не только против государства, – бесполезно. В истории мировой сцены есть только одна недавняя история – Марлен Дитрих. Голливудская икона, которая имела все творческие возможности существовать в мировом контексте, стала на сторону союзников во Второй мировой войне. Но даже теперь многие немцы считают ее предательницей. Не просто государства – самих немцев", – отметил публицист.

По его словам, Пугачевой не существует вне российского контекста. Не мы ее слушатели – они. Нам она может сочувствовать, как сочувствует иностранец жертвам агрессии своей страны, но ее боль – это россияне. И именно нужно понимать русским украинцам: на корабле русской культуры им места никогда не было, нет и не будет. Разве что в трюме.

Виталий Портников замечает, главное в этом интервью не в словах поддержки или сострадания. Главное – фраза об измене России. Когда такое говорит единственная российская певица последних десятилетий, это значит, что даже ее вера в нормальность собственной страны разрушилась. И это уже диагноз. Диагноз не Пугачевой. Диагноз России и россиянам.

"Вы, может, и этого до конца не осознаете, потому что каждому из нас Украина никогда не изменяла. И это наше величайшее счастье. Ибо нет более страшной трагедии, чем осознать, что тебя предала твоя Родина. И это не компенсировать эмиграцией, это не компенсировать документами для детей, это не компенсировать никакими интервью", – отметил Виталий Портников.

Читайте на портале "Комментарии" — Портников рассказал, почему атакой на Польшу Путин окончательно стал на путь нацистской Германии.