Новый хит легендарного музыканта чувствительно ударил по Маску (ВИДЕО)

Легендарный музыкант Нил Янг представил новую песню, в которой резко критикует Илона Маска, Дональда Трампа и современную автомобильную индустрию США. Композиция Let's Roll Again впервые прозвучала на концерте Light Up the Blues в Калифорнии, где Янг выступил с новой группой Chrome Hearts.

Нил Янг

В песне Янг призывает американских автопроизводителей — Ford, GM и Chrysler — вернуться к ответственному производству: "Сделайте что-то, что не будет убивать наших детей, действительно чистое". Он также признает технологическое лидерство Китая в области электрокаров и горько признается: Там впереди. И это тяжело глотать".

Однако самая громкая строка адресована непосредственно Маске: "Если ты фашист — бери Tesla. Она ведь электрическая, разве это имеет значение?". Янг намекает на связки Маска с администрацией Трампа.

В финале композиции музыкант снова обращается к политике: "Если ты демократ – почувствуй свободу. Бери, что хочешь, почувствуй свободу". Известный защитник экологии Янг еще с 2008 года перерабатывает бензиновые авто на экологические — в частности, Lincoln, Hummer и Mercedes.

В последнее время артист публично выражает страх, что из-за своей антипатии к Трампу может не попасть обратно в США после европейского тура.

"Если говоришь что-нибудь против Трампа — можешь оказаться за решеткой или быть депортированным. Что же это за свобода слова? – написал Янг в обращении на своем сайте.

Артист также вспомнил, как в 2019 году власти США затягивали его натурализацию, ссылаясь на употребление марихуаны. Однако в январе 2020 года он получил гражданство, о чем гордо сообщил, опубликовав фото с флагом США и призывом голосовать за демократов.

Маск пока публично на песню не отреагировал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы сейчас идут поиски нового гендиректора Tesla вместо Маска.