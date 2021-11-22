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«Ну, погоди!» – перезагрузка: легендарный мультфильм озвучат резиденты Comedy Club

Волка озвучил Гарик Харламов, Зайца — Дмитрий Хрусталев

сегодня, 11:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева, а Волк "захрипит" голосом Гарика Харламова. Премьера анонсирована на декабрь 2021 года. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Медуза".

«Ну, погоди!» – перезагрузка: легендарный мультфильм озвучат резиденты Comedy Club

Мультфильм "Ну. погоди!". Фото из открытых источников

На сериях мультсериала "Ну, погоди!" выросло не одно поколение граждан бывших республик СССР. Добрый мультфильм, в котором волку никак не удается поймать зайца, полюбился и украинцам. Вот только, если другие известные мультфильмы уже получили свое продолжение, то продолжение "Ну, погоди!" долгое время никто не решался снять. И вот теперь в сети уже появился трейлер мультика. Осталось совсем немного времени, и зрители увидят продолжение "Ну, погоди!" в 3D-версии.

Забегая наперед стоит сказать, что в продолжении "Ну, погоди!" появятся также новые персонажи, в частности, барсук Тим, еж Шу и косуля Уля.

Создали рассказали, что идей добавить новых персонажей в мультфильм возникал неспроста. Хотелось повысить интерес у детей и их родителей к перезагрузке. В итоге мультипликаторы изобразили тех героев, которые должны вызвать интерес у самых маленьких зрителей.

Что же касается озвучки главных персонажей – Зайца и Волка, то предпочтение было отдано актерам-комедиантам Дмитрию Хрусталеву и Гарику Харламову. В советском мультфильме Зайца озвучивала актриса Клара Румянова, а Волка – Анатолий Папанов.

О том, что "Союзмультфильм" занят продолжением мультика, стало известно еще в 2019-м году. Мультипликаторы замахнулись сразу на 26 новых серий.

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Источник: https://meduza.io/shapito/2021/11/21/vyshel-pervyy-treyler-perezapuska-nu-pogodi-volka-ozvuchil-garik-harlamov-zaytsa-dmitriy-hrustalev?utm_source=twitter&utm_medium=main
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