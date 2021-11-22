«Ну, погоди!» – перезагрузка: легендарный мультфильм озвучат резиденты Comedy Club

Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева, а Волк "захрипит" голосом Гарика Харламова. Премьера анонсирована на декабрь 2021 года. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Медуза".

Мультфильм "Ну. погоди!". Фото из открытых источников

На сериях мультсериала "Ну, погоди!" выросло не одно поколение граждан бывших республик СССР. Добрый мультфильм, в котором волку никак не удается поймать зайца, полюбился и украинцам. Вот только, если другие известные мультфильмы уже получили свое продолжение, то продолжение "Ну, погоди!" долгое время никто не решался снять. И вот теперь в сети уже появился трейлер мультика. Осталось совсем немного времени, и зрители увидят продолжение "Ну, погоди!" в 3D-версии.

Забегая наперед стоит сказать, что в продолжении "Ну, погоди!" появятся также новые персонажи, в частности, барсук Тим, еж Шу и косуля Уля.

Создали рассказали, что идей добавить новых персонажей в мультфильм возникал неспроста. Хотелось повысить интерес у детей и их родителей к перезагрузке. В итоге мультипликаторы изобразили тех героев, которые должны вызвать интерес у самых маленьких зрителей.

Что же касается озвучки главных персонажей – Зайца и Волка, то предпочтение было отдано актерам-комедиантам Дмитрию Хрусталеву и Гарику Харламову. В советском мультфильме Зайца озвучивала актриса Клара Румянова, а Волка – Анатолий Папанов.

О том, что "Союзмультфильм" занят продолжением мультика, стало известно еще в 2019-м году. Мультипликаторы замахнулись сразу на 26 новых серий.

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