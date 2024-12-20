Обманули вдову Кузьмы Скрябина: о какой сумме идет речь и кому объявлено подозрение

Директору музыкального лейбла Moon Records, обманувшему наследников музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) почти на 1,5 миллиона гривен, объявили подозрение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Кузьма Скрябин. Фото из открытых источников

После гибели в автокатастрофе известного украинского певца и музыканта Андрея Кузьменко, более известно под псевдонимом Кузьма, авторские права на все его творчество унаследовала его супруга Светлана Бабийчук. Она основала фирму "Кузьма Скрябин", которая предоставила лицензию на любое воспроизведение всех его песен лейблу звукозаписи, которая продюсирует известных украинских артистов.

"Заключенное между ними соглашение предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% за менеджмент его активов будет получать лейбл звукозаписи. Однако размер вознаграждения, которое отправляли фирме жены погибшего в течение 3 лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке", – рассказали в полиции.

Директор лейбла намеренно занижал количество прослушивания песен на стриминговых платформах и сумму вознаграждения вдове Скрябина.

Киберполиция установила, что для роста неправомерных прибылей лейбл звукозаписи придумал общее дело с чешской компанией, занимающейся дистрибуцией музыки. Чешская фирма убеждала владелицу произведений, что является дочерней компанией лейбла и не получает никаких процентов от прибыли. Вот только правда оказалась совсем иной. На самом же деле зарубежные "партнеры" забирали до 85% прибыли, а реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах также занижали.

Директору и основателю музыкального лейбла сообщили о подозрении за мошенничество, совершенное в больших размерах. Ему светит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему россияне воруют украинские песни Скрябина, Океан Эльзы, KAZKA, Go_A.



