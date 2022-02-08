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Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

"Золотая малина" – антипремия в мире киноискусства

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий
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"Золотая малина" – антипремия в мире киноискусства, более известная как антипод премии "Оскар". "Золотую малину" вручают за сомнительные достижения в кино. По традиции номинантов антипремии объявляют за сутки до объявления номинантов "Оскара", а лауреатов — в канун официальной церемонии премии "Оскар". Об этом сообщают на официальном сайте "Золотой малины".

Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

Золотая малина - фото из открытых источников

В девять рекордных номинаций в этом году попал фильм от платформы Netflix "Диана: Мюзикл". В пяти номинациях заявлены фильмы "Карен" и "Женщина в окне". Четыре номинации получили фильмы Космический джем: новые легенды и Дорогой Эван Гансен, а ленты Поганцы и Бесконечность представлены в трех номинациях антипремии. Среди звезд, номинированных на Золотую малину, можно встретить Джареда Лето, Меган Фокс, Бена Аффлека, Мела Гибсона, Марка Уолберга и других.

А главный список антипремии в этом году выглядит так:

Худший фильм:

"Диана: Мюзикл"

"Бесконечность"

"Карен"

"Космический джем: Новые легенды"

"Женщина в окне"

Худший актер:

Скотт Иствуд ("Опасный")

Роу Гартрампф (Диана: Мюзикл)

Леброн Джеймс ("Космический джем: Новые легенды")

Бен Платт ("Дорогой Эван Гансен")

Марк Волберг ("Бесконечность")

Худшая актриса:

Эми Адамс ("Женщина в окне")

Жанна де Ваал (Диана: Мюзикл)

Меган Фокс ("Полночь в высокой траве")

Терин Мэннинг ("Карен")

Руби Роуз (“Ангел мести”)

Худшая актриса второго плана:

Эми Адамс ("Дорогой Эван Гансен")

Софи Куксон ("Бесконечность")

Эрин Дэйви (Диана: Мюзикл)

Джуди Кэй (Диана: Мюзикл)

Терин Мэннинг ("Все до последнего")

Худший актер второго плана:

Бен Аффлек ("Последняя дуэль")

Ник Кэннон ("Погоняне")

Мел Гибсон ("Опасный")

Гарет Киген (Диана: Мюзикл)

Джаред Лето (Дом Gucci)

Худший режиссер:

Кристофер Эшли (Диана: Мюзикл)

Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Гансен")

Коук Дэниелс ("Карен")

Ренни Гарлин (Поганцы)

Джо Райт ("Женщина в окне")

Худший сценарий:

"Диана: Мюзикл"

"Карен"

"Женщина в окне"

Поганцы

"Афера Оливера Твиста"

Худший римейк или сиквел:

"Карен" (Нечаянный римейк Круэллы де Виль)

"Космический джем: Новые легенды"

"Том и Джерри"

"Афера Оливера Твиста" (рэп-римейк Оливера Твиста)

"Женщина в окне"

Худшая экранная пара:

"Диана: Мюзикл" (любой актер фильма и любой лирический или хореографический номер)

"Космический джем: Новые легенды" (Леброн Джеймс и любой герой мультфильма)

Дом Гуччи (Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его удивительная одежда и его смешной акцент)

Дорогой Эван Гансен (Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя как Платт)

"Том и Джерри" (пара Тома и Джерри)

Интересом нынешней антипремии стало то, что "Золотая малина" посвятила целую отдельную категорию для актера Брюса Уиллиса — "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в 2021 году". В номинацию организаторы внесли такие фильмы 2021 года с Уиллисом как "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Глухой угол", "Фортеця". "Полночь в высокой траве", "За пределом жизни" и "Выжить в игре".

Напомним, популярная в США премия "Золотая малина", которая представляет собой противоположность "Оскару" и присужается худшим деятелям киноискусства, уже имеет своих номинантов в этом году.


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Источник: https://www.razzies.com/razz-newz.html
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