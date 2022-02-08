Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина»

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Ольга Чародий
"Золотая малина" – антипремия в мире киноискусства, более известная как антипод премии "Оскар". "Золотую малину" вручают за сомнительные достижения в кино. По традиции номинантов антипремии объявляют за сутки до объявления номинантов "Оскара", а лауреатов — в канун официальной церемонии премии "Оскар". Об этом сообщают на официальном сайте "Золотой малины".
Золотая малина - фото из открытых источников
В девять рекордных номинаций в этом году попал фильм от платформы Netflix "Диана: Мюзикл". В пяти номинациях заявлены фильмы "Карен" и "Женщина в окне". Четыре номинации получили фильмы Космический джем: новые легенды и Дорогой Эван Гансен, а ленты Поганцы и Бесконечность представлены в трех номинациях антипремии. Среди звезд, номинированных на Золотую малину, можно встретить Джареда Лето, Меган Фокс, Бена Аффлека, Мела Гибсона, Марка Уолберга и других.
А главный список антипремии в этом году выглядит так:
Худший фильм:
"Диана: Мюзикл"
"Бесконечность"
"Карен"
"Космический джем: Новые легенды"
"Женщина в окне"
Худший актер:
Скотт Иствуд ("Опасный")
Роу Гартрампф (Диана: Мюзикл)
Леброн Джеймс ("Космический джем: Новые легенды")
Бен Платт ("Дорогой Эван Гансен")
Марк Волберг ("Бесконечность")
Худшая актриса:
Эми Адамс ("Женщина в окне")
Жанна де Ваал (Диана: Мюзикл)
Меган Фокс ("Полночь в высокой траве")
Терин Мэннинг ("Карен")
Руби Роуз (“Ангел мести”)
Худшая актриса второго плана:
Эми Адамс ("Дорогой Эван Гансен")
Софи Куксон ("Бесконечность")
Эрин Дэйви (Диана: Мюзикл)
Джуди Кэй (Диана: Мюзикл)
Терин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актер второго плана:
Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
Ник Кэннон ("Погоняне")
Мел Гибсон ("Опасный")
Гарет Киген (Диана: Мюзикл)
Джаред Лето (Дом Gucci)
Худший режиссер:
Кристофер Эшли (Диана: Мюзикл)
Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Гансен")
Коук Дэниелс ("Карен")
Ренни Гарлин (Поганцы)
Джо Райт ("Женщина в окне")
Худший сценарий:
"Диана: Мюзикл"
"Карен"
"Женщина в окне"
Поганцы
"Афера Оливера Твиста"
Худший римейк или сиквел:
"Карен" (Нечаянный римейк Круэллы де Виль)
"Космический джем: Новые легенды"
"Том и Джерри"
"Афера Оливера Твиста" (рэп-римейк Оливера Твиста)
"Женщина в окне"
Худшая экранная пара:
"Диана: Мюзикл" (любой актер фильма и любой лирический или хореографический номер)
"Космический джем: Новые легенды" (Леброн Джеймс и любой герой мультфильма)
Дом Гуччи (Джаред Лето и его 17-фунтовое латексное лицо, его удивительная одежда и его смешной акцент)
Дорогой Эван Гансен (Бен Платт и любой другой персонаж, который ведет себя как Платт)
"Том и Джерри" (пара Тома и Джерри)
Интересом нынешней антипремии стало то, что "Золотая малина" посвятила целую отдельную категорию для актера Брюса Уиллиса — "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в 2021 году". В номинацию организаторы внесли такие фильмы 2021 года с Уиллисом как "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Глухой угол", "Фортеця". "Полночь в высокой траве", "За пределом жизни" и "Выжить в игре".
Напомним, популярная в США премия "Золотая малина", которая представляет собой противоположность "Оскару" и присужается худшим деятелям киноискусства, уже имеет своих номинантов в этом году.
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