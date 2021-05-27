Очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса выставили на аукцион

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Ольга Чародий
Компания Prop Store, которая специализируется на продаже
сувениров, анонсировала открытие необычного аукциона в Лос-Анджелесе. С молотка
пустят знаменитые очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса.
Аукцион в Лос-Анджелесе (фото из открытых источников)
Как пишет Reuters со ссылкой на слова организаторов, такое
событие будет впервые в истории. Аукцион пройдет с 29 июня по 1 июля, на
котором коллекционерам будут представлены 1200 предметов из популярных фильмов.
Эксперты оценили стоимость лотов от 30 до 50 000 долларов. А замшевую шляпу, которую надевал Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы" оценили от 250 до 350 000 долларов. Кроме этого, коллекционеры смогут приобрести вещи из фильмов "Терминатор-2: Судный день", "Бэтмен" и "Эльф".
Как сообщали ранее на аукционе Mecum продали уникальный внедорожный багги начала 1970-х годов. На этой машине гонял известный спортивный американский гонщик. Машина принадлежала знаменитому американскому автогонщику Парнелл Джонсу. За спортивный внедорожник, стилизованный под Ford Bronco первого поколения, удалось получить около 2 миллиона долларов.
Багги участвовал во многих соревнованиях и побеждал. Пилотом и единственным владельцем Big Oly был американский гонщик Парнелл Джонс, который, помимо прочего, в начале 70-х годов дважды побеждал в знаменитых мексиканских заездах Baja 1000. Еще одной ценностью этого лота стали многочисленные технические модернизации, которые, по словам специалистов, навсегда изменили мир гонок по бездорожью.
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