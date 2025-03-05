Танцовщик балета Сергей Полунин, уже давно снискавший репутацию благодаря своим пророссийским взглядам, решил покинуть Россию и изменить свое гражданство. Об этом скандальный хореограф сообщил через Instagram.

Сергей Полунин. Фото: УНН

Он поселился в Израиле, где стал идентифицировать себя не как русского, а как еврейского танцовщика. Полунин также стремится получить израильский паспорт, хотя у него есть российский. К тому же он уже успел сделать татуировку на виске – звезду Давида. Следует отметить, что на теле Полунина есть и портреты российского диктатора Владимира Путина. Татуировки стали для него способом демонстрации своих убеждений.

Несмотря на эти изменения, свои пророссийские взгляды он не исключает. Полунин продолжает оставаться преданным Z-патриотом и, кажется, решил, что лучше поддерживать Россию из-за ее пределов.

"Самый известный еврейский танцовщик балета в мире. Я поддерживаю россиян, Путина и евреев. Израильский паспорт был бы великолепен", — написал он в своем посту.

Полунин давно известен своей поддержкой России, еще до начала полномасштабной войны он активно выступал в поддержку политики Путина, в частности, аннексии Крыма и войны на Донбассе. В 2018 году он получил российское гражданство. С началом войны в Украине его позиция не изменилась – он остался на стороне агрессора.

Портал "Комментарии" уже писал, что процесс выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины "почти завершен". Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин во время заседания коллегии МВД РФ, сообщают пропагандистские СМИ.