Олег Скрипка сравнил украинское и русское село

Украинский певец Олег Скрипка рассказал, что его мама россиянка, а сам родился не на территории Украины. Таким образом, значительную часть детства Скрипка провел как в украинской, так и в российской деревне.

Олег Скрипка сравнил украинское и российское село. Фото из открытых источников

Музыкант группы ВВ Олег Скрипка во время интервью для Stand Up Battle вспомнил свое детство. Певец объяснил, что ребенком с родителями ездил к дедушке и бабушке в украинское и российское село. Скрипку поразила разницу между ними, и он четко описал эту ситуацию.

Украинское село Скрипка назвал чистым и красивым, а людей считает благородными.

"Я приезжаю в украинское село, а там "сад вишневый возле дома", чистенько, асфальтированная дорога, газ, все хорошо-багато, у каждого есть огород", — вспоминает Скрипка и добавляет, что дома часто готовили борщ и вареники.

Российская деревня у Скрипки вызывает воспоминания о бедности, грубости и пьянстве.

"Я приезжаю в Россию к своему деду. Там нет сада, нет огорода, земляной пол. Люди любят побухать, но до самогона не доходило, потому что все выпивалось на уровне браги", — говорит Скрипка.

Скрипка рассказал, что в возрасте 12 лет выходил погулять с местными детьми в России, и что те часто "бухали портвейн, курили, матерились". Это для певца было странно, по сравнению с украинцами, у которых был ласковый юмор. Впоследствии Скрипка добавил, что обратился к матери и попросил ее больше не приезжать в российскую деревню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском певце Иво Бобуле, который признался, что получил предложение от КГБ быть стукачем.

Также "Комментарии" писали, что Андрей Хливнюк из группы "Бумбокса" ответил, когда закончится война.