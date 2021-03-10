Олег Винник и Михаил Поплавский анонсировали музыкальную премию «Украинская песня года 2020»

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Станислав Молчанов
Совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника — национальная музыкальная премия "Украинская песня года 2020" состоится 29 апреля. Об этом было заявлено на пресс-конференции 9 марта в Киевском университете культуры.
Михаил Поплавский и Олег Винник. Фото пресс-службы
Прошлогодняя церемония награждения премии "Украинская песня года" поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Но и в этом году соорганизаторы мероприятия обещают, что каждым номером будут удивлять зрителей. Ведь акцент будет сделан на модерновости, технологичности, современной картинке, гармонично сочетающейся из содержанием композиций.
Режиссером-постановщиком главной музыкальной премии "Украинская песня года" в очередной раз выступит выпускница Киевского университета культуры Катя Царик. Лауреатами премии станут исполнители различных жанров стилей и поколений, но есть одно условие — их песня должна звучать только на украинском языке.
Михаил Поплавский с Олегом Винником много работали, чтобы реализовать эту идею. Ведь по их словам, они не хотят ждать, пока за них это сделает кто-то другой.
Михаил Михайлович — главный популяризатор украинского языка и музыки. Ведь за 26 лет благодаря маэстро на телевидении появились такие успешные проекты как "Крок до зірок", Шевченковские вечера "Ми — діти твої, Україно!", Концертные программы к Международному дню матери "Мамо, вічна і кохана...", "Шеф-повар страны", "Наша песня", телемарафон украинской песни "Пісня об'єднує нас", вошедший в мировую Книгу рекордов Гиннеса. Михаилу Поплавскому удалось убрать из эфира российскую "Песню года" и запатентовать торговую марку "Украинская песня года".
На сцене дворца "Украина" со своими композициями выступят не только легенды украинской музыки, но и молодые исполнители. Да, они только начинают свой творческий путь, но уже стали любимцами меломанов. Также заслуженное внимание получат те, кто написал песни, которые уже стали настоящими хитами.
Также на пресс-конференции Михаил Поплавский раскрыл интригу: споет ли он на сцене "Украинской песни года 2020" вместе с Олегом Винником? На этот вопрос от журналистов Михаил Михайлович решил ответить, как всегда, с юмором:
Пресс-конференция закончилась песней. По просьбе гостей Олег Винник акапельно исполнил припев своей уже легендарной композиции "Волчица".
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