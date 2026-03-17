Ольга Сумская поразила заявлением о ее видео под песню россиянина и набросилась на хейтеров

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг ее видео, опубликованной в Instagram под песню российского блоггера Сергея Григорьева-Апполонова. Это видео стало причиной критики, когда стало известно, что композиция, под которую снят ролик, была исполнена россиянином.

В интервью для проекта "Утро в большом городе" Ольга Сумская объяснила свое поведение. Она подчеркнула, что ей понравилась сама песня, ведь это была французская мелодия, а не исполнение конкретного артиста. Звезда отметила, что она совсем не обратила внимание на то, кто именно исполняет композицию, ведь песня была знакома ей по другим исполнениям. По словам актрисы, Григорьев-Апполонов для нее не является известным артистом, поскольку он является блогером и не имеет прямого отношения к французской культуре, в которой эта песня приобрела популярность.

"Этот артист... ну, точнее, блоггер, который уже более 20 лет не живет в России и не имеет прямого отношения к теме, которую он пытается освещать. Эту песню исполняли многие крупные французские исполнители, и она мне действительно понравилась. Потом я поняла, что рискнула, и, пожалуй, не все правильно сделала".

Ольга также добавила, что когда увидела критику в комментариях, она сразу удалила видео. По ее словам, ей стало известно, что песня действительно была исполнена российским блогером только после того, как на это обратили внимание ее подписчики. Актриса поблагодарила пользователей за то, что они обратили ее внимание на этот вопрос.

"Я не знала, что именно он исполняет эту песню. Как только увидела в комментариях, сразу удалила видео. Большое спасибо моим гейтерам, которые подсказали мне", — сказала Ольга Сумская.

Как уже писали "Комментарии", народная артистка Украины Ольга Сумская оказалась в центре обсуждений в соцсетях после публикации видео в Instagram, которое она сопровождала песней Je reviens te chercher. Композицию исполняет немецкий певец российского происхождения Grey Wiese, настоящее имя которого Сергей Григорьев-Апполонов.