Ольга Сумська нарвалася на шквал критики через відео під пісню росіянина: деталі скандалу

Народна артистка України Ольга Сумська опинилася в центрі обговорень у соцмережах після публікації відео в Instagram, яке вона супроводила піснею Je reviens te chercher. Композицію виконує німецький співак російського походження Grey Wiese, справжнє ім’я якого — Сергій Григор’єв-Апполонов.

Фото: з відкритих джерел

У відкритих джерелах зазначається, що артист народився в Саратові, згодом переїхав до Німеччини, а пізніше оселився у Франції. Його також називають родичем Андрій Григор'єв-Апполонов — соліста гурту Іванушки International. У медіа неодноразово згадували про його спілкування з представниками російського шоу-бізнесу та публічними особами, серед яких історик моди Олександр Васильєв, оперна співачка Анна Нетребко та телеведуча Ксенія Собчак.

Раніше в інтерв’ю Deutsche Welle музикант висловлював думку, що митцям не варто займати жорстку політичну позицію. Водночас блогери звертають увагу на його контакти з представниками російського інформаційного простору, які підтримують політику Кремля. Зокрема, у соцмережах згадували про його появу на публічних заходах разом із продюсеркою Яна Рудковська.

На відео Сумської звернула увагу блогерка Natella Kirs, яка заявила, що співак продовжує підтримувати зв’язки з особами, пов’язаними з російською пропагандою. Після цього в мережі розгорілася дискусія: частина користувачів розкритикувала акторку за вибір музичного супроводу, інші ж стали на захист виконавця, наголошуючи, що він публічно не підтримує війну.

