Оля Полякова поехала на Каннский фестиваль, где попала в ДТП

Украинская певица Оля Полякова полетела на ежегодный кинематографический фестиваль во французские Канны, где попала в происшествие. Звезда показала, что отправилась в путешествие на самолете, где сама делала макияж.

Оля Полякова. Фото: Instagram/polyakovamusic

Об этом Оля Полякова сообщила в своем Instagram , передает портал "Комментарии".

Затем певица рассказала, как по дороге на фестиваль попала в ДТП, в котором разбила нос.

Следующим кадром Полякова показала, что сделала макияж, чтобы скрыть ссадины, и переоделась на парковке в вечернее платье.

Также певица опубликовала фото на красной дорожке Каннского фестиваля.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская певица Даша Астафьева опубликовала фото в своем Instagram, снятых для одного из украинских брендов белья и переписываясь с комментаторами. Многие поклонники отметили, что Даша обзавелась более округлыми формами, подчеркнув, что она выглядит значительно лучше, чем "оземпиковые лица".

Дарья в комментариях в присущей ей шутливой форме ответила, что сейчас весит 70 килограммов, а оземпик победила сальцем.

Также "Комментарии" писали , что украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, известный своим многолетним участием в проекте "Мастер шеф", показал свои фото из спортзала и раскрыл секрет своей впечатляющей спортивной формы.

"Утренняя порция мотивации. Если вы хотите увидеть такую трансформацию со своим телом – быстренько в спортзал", – написал звездный кулинар. Он также опубликовал в сториз своего Instagram фото в футболке и коротких спортивных шортах, в которых хорошо видна форма и мышечная масса, которую Эктор набрал за несколько лет своей трансформации.