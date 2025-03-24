Оля Полякова снялась для Playboy (ФОТО)

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Недилько Ксения
Украинская певица Оля Полякова, которой в этом году исполнилось 46 лет, впервые снялась для известного мужского журнала Playboy.
Оля Полякова снялась для Playboy
Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram и анонсировали, что номер выйдет в апреле.
Фото Оли Поляковой для журнала сделала фотограф Соня Плакидюк.
Известно, что Оля Полякова в этом году похудела и запустила свой марафон спорта и правильного питания.
Напомним, портал "Комментарии" писал , как известная американская актриса Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.
На кадрах, опубликованных в Instagram, звезда позировала в рубашке и накидке на обнаженное тело. Образы дополнила распущенными волосами и нежным макияжем. Поклонники "засыпали" женщину комплиментами. В комментариях писали: "Горячая", "Королева", "Огонь", "Потрясающая", "Невероятно красивая".
Также "Комментарии" писали , как украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников сексуальным контентом и снялась в необычном для себя образе байкерши.
В своем Instagram звезда опубликовала кадры, где позировала в студии на мотоцикле. Перед камерой певица предстала в черном топе, который подчеркнул ее идеальные формы и брюки в тон. Образ дополнила распущенными волосами, контрастным макияжем и серебряными украшениями.
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