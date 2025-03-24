Оля Полякова снялась для Playboy (ФОТО)

Украинская певица Оля Полякова, которой в этом году исполнилось 46 лет, впервые снялась для известного мужского журнала Playboy.

Оля Полякова снялась для Playboy

Об этом сообщили на официальной странице журнала в Instagram и анонсировали, что номер выйдет в апреле.

"Оля Полякова украсила обложку апрель Playboy. Украинская поп-дива впервые появилась на обложке легендарного мужского журнала. Полякова, которой в этом году исполнилось 46, доказывает: настоящая красота не имеет возраста. Певица сейчас в своей лучшей форме. И на собственном на примере демонстрирует, что фантастическое тело — это не о цифрах в паспорте, а о сильном желании и упорный труд", – говорится в посте журнала.

Фото Оли Поляковой для журнала сделала фотограф Соня Плакидюк.

Известно, что Оля Полякова в этом году похудела и запустила свой марафон спорта и правильного питания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как известная американская актриса Ева Лонгория 15 марта отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 50 лет.

На кадрах, опубликованных в Instagram, звезда позировала в рубашке и накидке на обнаженное тело. Образы дополнила распущенными волосами и нежным макияжем. Поклонники "засыпали" женщину комплиментами. В комментариях писали: "Горячая", "Королева", "Огонь", "Потрясающая", "Невероятно красивая".

Также "Комментарии" писали , как украинская певица Анна Тринчер порадовала поклонников сексуальным контентом и снялась в необычном для себя образе байкерши.

В своем Instagram звезда опубликовала кадры, где позировала в студии на мотоцикле. Перед камерой певица предстала в черном топе, который подчеркнул ее идеальные формы и брюки в тон. Образ дополнила распущенными волосами, контрастным макияжем и серебряными украшениями.