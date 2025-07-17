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Оля Полякова сообщила, что теперь у нее есть сын (ФОТО)

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

17 июля 2025, 20:26
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Автор:
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Недилько Ксения

Оля Полякова сообщила, что теперь у нее есть сын (ФОТО)

Оля Полякова сообщила, что теперь у нее есть сын (ФОТО)

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая живет и учится в США, вышла замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Полякова поздравила дочь и ее мужа со свадьбой и написала, что отныне у нее есть и сын.

"Дети, рожденные в любви, всегда обретают любовь! Потому что они с детства знают, что это самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте. Воспитывайте с теплом.

Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая дочь, я так тобою горжусь.

Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите – каждый день, ежеминутно", – написала Оля Полякова.

Церемония бракосочетания, судя по фото и видео, проходила не очень пышно, а в более интимной обстановке, Мария выбрала для свадьбы голубое короткое платье, вместо классического белого длинного.

Известно, что теперь уже муж дочери Оли Поляковой – иностранец, занимающийся музыкой, как и сама Мария.


Оля Полякова сообщила, что теперь у нее есть сын (ФОТО) - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что дочь городского головы Днепра Бориса Филатова Екатерина вышла замуж в июне и опубликовала фото и видео в свадебном платье. Своим счастливым событием 30-летняя Екатерина поделилась в своем Instagram. Также публично приветствовала дочь и жена Бориса Филатова Марина – она опубликовала трогательные кадры по подготовке к свадьбе.

Известно, что свадьба состоялась 7 июня, в Instagram Екатерина показала жениха, где прикрыла его роскошной кружевной фатой, поэтому личность теперь уже дочь мужа мэра Днепра не раскрыта.

На свадьбу невеста сделала легкий макияж, а открытые плечи и шею подчеркнула щекотливыми украшениями. Филатова выбрала для свадьбы платье с корсетом и гофрированной юбкой, фотографировалась с букетом из белых пионов. Известно, что 30-летняя Екатерина – единственная дочь Бориса и Марины Филатовых. Сам мэр Днепра публично не поздравлял дочь со свадьбой.




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