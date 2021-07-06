Оля Полякова жестко ответила Валерию Меладзе

После интервью российского певца Валерия Меладзе, в котором артист назвал Олю Полякову фриком и прокомментировал обвинения его брата Кости в домогательствах, ответ от украинской певицы не заставила долго ждать. Через несколько часов она выложила в Instagram видео, в которых прокомментировала слова Меладзе. Она обратилась к певцу и задала ему много вопросов, упомянув, в том числе, оккупированный Крым и Донбасс.

Оля Полякова (фото из открытых источников)

"Знаю, что вряд ли мне кто-то ответит, так как в этой, безусловно талантливой, семье, принято отмалчиваться и тихонечко делать денежку. Вам нечего ответить на прямой вопрос о харассменте, и вы, вместо того, чтобы сказать типа "Ну, было время такое, молодые были, горячие...", возможно, извиниться, вы начинаете оскорблять женщину в ее искреннем желании поддержать другую женщину", — сказала певица.

Звезда добавила, что на эти вопросы Валерий Меладзе сможет ответить просто со сцены Atlas Weekend в Киеве, где он будет выступать 8 июля.

"Я не буду спрашивать вас, чей Крым. У вас обязательно об этом спросят в ближайшее время. Назвали меня фриком, а не исполнителем. Я вас спрашиваю: как же мне назвать вас, того, кто под видом сильного, мужественного, серьезного мужчину, который, как я понимаю, гражданин России, все эти годы не может найти в себе ни сил, ни мужества, ни благородства сказать, что он думает обо всем, что происходит в стране, в которой он жил и учился много лет и в которой он хочет давать концерты и зарабатывать денежки. Который не может признать, что харассмент был, а предпочитает защищать своего брата и себя, наверное, оскорблять других женщин, давая им какие-то названия. Как вас назвать – малодушным, лицемером, или как? Вот вы меня сравнили со своим коллегой Сергеем Зверевым. Ок, я сравниваю вас с более классическим, как вы, почти академическим персонажем, с Фигаро, который и здесь, и там, и вашим, и нашим, который только с виду такой большой, а на самом деле — не очень", — добавила артистка.

Валерий Меладзе отреагировал на секс-скандал с его братом Константином. Ранее певицы Оля Полякова, Ани Лорак и другие признались, что продюсер их добивался. Певец заявил, что его брат никогда не делал непристойных предложений певицам, а Полякову назвал "фриком", сравнив ее с эксцентричным Зверевым. Такое заявление он сделал во время своего интервью Ксении Собчак.

Напомним,

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