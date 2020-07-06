Опрос «Комментариев»: украинские телеведущие рассказали о самом необычном поцелуе

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Всемирный день поцелуя (англ. World Kiss Day или англ. World Kissing Day) или Международный день поцелуев (англ. International Kiss Day, International Kissing Day) придумали в Великобритании в конце XIX века. Праздник неофициальный, что не мешает энтузиастам из более 60 стран проводить в этот день различные мероприятия. И хоть этот карантинный год не способствует массовым состязаниям на самый долгий, красивый или необычный поцелуй, разного года флешмобы всё равно будут. Ну, а портал "Комментарии" попросил поделиться "поцелуйчатыми" воспоминаниями украинских телеведущих.



Анастасия Даугуле, ведущая программы "Утро с Интером" (телеканал Интер):

– Однажды я целовалась с парнем на оживленном перекрестке одной из центральных магистралей Харькова (Анастасия родилась в столице Латвии – Риге, поступила в Харьковский государственный университет им. В.Н. Каразина на исторический факультет; на ТВ попала в студенческие годы, устроившись стажером в группу информационного вещания на одном из первых харьковских негосударственных каналов – прим. ред.)

Мы были студентами и целовались каждую секунду, вот и на перекрёстке тоже не стали терять время. Машины тормозили и приветственно нам сигналили. Было здорово и беззаботно.





Леся Никитюк, ведущая шоу "Хто зверху?", "Кто против блондинок?" и "Le Маршрутка" (Новый канал):

– Конечно, больше всего всем девочкам запоминается именно первый поцелуй. У меня это произошло в летнем детском лагере.

Всё произошло во время игры в "бутылочку" (улыбается). Сначала мы учились целоваться по-взрослому, а потом с девчонками бежали в комнату и три часа мыли языки мылом (смеется).





Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина":

– Вся наша семья не может представить и дня без поцелуев! Для меня самым долгожданным и, конечно же, запоминающимся был первый поцелуй с моей супругой Иришей. Он был действительно долгожданным, потому что я месяц на него работал! Но я точно понимал – с этого поцелуя начнется моя счастливая жизнь.

Как сейчас помню – это было в одном из ТЦ. Конечно же, я не готовился к этому, всё произошло внезапно. Мы сидели в каком-то японском ресторанчике, разговаривал,и и в какой-то момент Ириша сказала мне: "Герман, я начинаю тебе верить. Никогда в жизни не обманывай меня". И я понял, что это – тот самый момент.





Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

– Вспомнила неожиданный поцелуй во время предсвадебной поездки, которая проходила несколько лет назад в Марокко – для фотосессии обложки журнала VIVA!

Я была уже почти готова к съемке, с красивым макияжем и прической от стилистки Татьяны Бойко.

В это время мой будущий жених Влад отдыхал в нашей комнате. Я очень соскучилась (не видела же его аж 20 минут!) и решила разбудить нежным поцелуем. Тихонько подкралась… Но вместо романтики не на шутку напугала его. Да так, что он спросонья и от неожиданности резко (случайно) "попал" мне рукой прямо в лицо.

И тогда началась паника: Влад бегает по комнате и держится за локоть, я бегаю и держусь за лоб, визажист бегает за мной, фотограф и редактор Иванна Слабошпицкая – в шоке…

Плач и смех – одновременно. У визажиста в одно мгновение вся жизнь перед глазами пролетела. А всё потому, что в считанные секунды у меня на лбу вылезла большая шишка. Дальше ее пытались скрывать всей командой, чтобы не было видно на фото. Да что там на фото! Эта шишка сопровождала меня всю видеосъемку – а тут уже ничем не прикроешь…

Но, в конце концов, и фото, и видео получились великолепными. Вот такая она – неожиданная романтика.





Жанна Тихонова, ведущая программы "Жди меня. Украина" ("Интер"):

– Это было в библиотеке. Между стеллажей стояли двое и искали нужные им книги. Я – что-то из классики. И совершенно внезапно, но очень нежно молодой человек поцеловал меня в щеку, чуть ниже правого уха. Это был первый поцелуй.

Я даже проснулась. И весь день у меня было ощущение, что это было на самом деле. Я и до сих пор ко снам отношусь как к некой другой жизни, которую мы проживаем, когда не бодрствуем.





Мария Мельник, ведущая шоу "Ранок з Україною" на канале "Украина":

– Когда я училась в школе, самый популярный мальчик предложил мне встречаться. И я отказалась, потому что на то время никогда в жизни ни с кем не целовалась…

А через несколько лет, уже будучи взрослой, я его встретила и сильно удивилась – он был выкрашен в какой-то ядовитый цвет, и я подумала – если бы завязалось, возможно, я бы сейчас была какого-то салатового цвета. (смеется)

А самый крутой поцелуй был с моим мужем. Наверное, это когда мы были на действующем вулкане – всё парит, ты еле туда забрался, трудно дышать из-за перепадов давления, но ты стоишь на высоте, над океаном, а рядом – он! И понимаешь – вот оно счастье!

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