Оставила на жену бывшего: Димопулос полетела на семейный отдых без больного сына

BTC/USD
34666.55
ETH/USD
2216.25
LTC/USD
139.63
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы заболел
коронавирусом. Певица оставила мальчика с отцом в Украине, а сама отправилась в
запланированный отпуск во Францию. Об этом она написала в Instagram.
Санта Димопулос (фото из открытых источников)
Ее сын от Андрея Джеджулы остался дома. Даниель находится на
карантине. Он пока побудет в Украине с мачехой.
Димопулос проводит время на Лазурном берегу. На отдых они
полетели частным самолетом.
Пока Андрей Джеджула гастролирует со спектаклями и ведет корпоративы, за Даниелем ухаживает и следит за выздоровлением Юлия Леус, которая лечится от коронавирусной инфекции. Подписчики Санты не совсем понимают, почему мать оставила сына с мачехой.
Напомним, Санта Димопулос поделилась трогательным видео со своим мужем. Так, 32-летняя певица опубликовала на своей официальной странице в соцсети Instagram ролик, на котором запечатлен момент, когда ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Кучеренко делает ей предложение стать его женой. Таким образом, екс-участница поп-группы "ВИА Гра" поздравила своего супруга с годовщиной их романтических отношений. Под публикацией Санта также оставила подпись "Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Правдоруб
сегодня, 22:46
Просто конченная!!!