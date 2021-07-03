Оставила на жену бывшего: Димопулос полетела на семейный отдых без больного сына

Сын Санты Димопулос и Андрея Джеджулы заболел коронавирусом. Певица оставила мальчика с отцом в Украине, а сама отправилась в запланированный отпуск во Францию. Об этом она написала в Instagram.

Санта Димопулос (фото из открытых источников)

"Мы летим на целый месяц почти всем семейным составом! Не хватает только моего @ daniel_d2008, который сидит на карантине", — написала она.

Ее сын от Андрея Джеджулы остался дома. Даниель находится на карантине. Он пока побудет в Украине с мачехой.

Димопулос проводит время на Лазурном берегу. На отдых они полетели частным самолетом.

"У нас целый дом детей — Софа, дети Игоря, мои племянники, куча работников. Конечно, я не могу рисковать здоровьем всех этих людей. София тоже не болела коронавирусом, поэтому Дени остался у отца", — пояснила Санта Димопулос.





Пока Андрей Джеджула гастролирует со спектаклями и ведет корпоративы, за Даниелем ухаживает и следит за выздоровлением Юлия Леус, которая лечится от коронавирусной инфекции. Подписчики Санты не совсем понимают, почему мать оставила сына с мачехой.

Напомним, Санта Димопулос поделилась трогательным видео со своим мужем. Так, 32-летняя певица опубликовала на своей официальной странице в соцсети Instagram ролик, на котором запечатлен момент, когда ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Кучеренко делает ей предложение стать его женой. Таким образом, екс-участница поп-группы "ВИА Гра" поздравила своего супруга с годовщиной их романтических отношений. Под публикацией Санта также оставила подпись "Сегодня ровно 7 лет с момента судьбоносной встречи с мужчиной моей мечты. И я хочу поделиться с вами очень личным и дорогим моему сердцу.

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